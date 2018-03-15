Akgedik Yunuskent Konutları'nın İlk Etabı Tamamlandı

Yunusemre ilçesinde, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Yunusemre Belediyesi tarafından yapımına devam edilen 5 bin 500 konutluk çalışmanın ilk etabı olan bin 101 konutluk ilk etap çalışmaları tamamlandı.

Türkiye'nin en prestijli toplu konut projeleri arasında gösterilen Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nde süreç hızla ilerlerken, TOKİ ve Yunusemre Belediyesi ortaklığıyla hayata geçirilen projede bin 101 konut ve sosyal donatı alanlarından oluşan ilk etapta çalışmalar tamamlanırken 2. etapta da bloklar hızla yükseliyor.

Bölgede yürütülen konut çalışmalarıyla ilgili AK Parti Yunusemre İlçe yönetimine bilgi veren Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, partililere bölgeyi gezdirdi.

Bir milyon 550 metrekare alanda bir şehir inşa ettiklerini belirten Kaya, 6 etapta tamamlanacak proje de 5 bin 500 konutun yapılacağını söyledi.

İlk etap olarak bin 101 konutun tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Bin 584 konuttan oluşan 2. etapta da çalışmalar son hız ilerliyor. Elbette sadece konut yapılmıyor. Okul, cami, meydan, parklar, otoparklar kısacası bir şehir inşa ediliyor. Burada altyapılarını, yollarını da tamamlıyoruz. Yunusemre Belediyesi olarak bu alanda tüm gücümüz ile çalışıyoruz."

İnceleme gezisine AK Parti İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve yönetimi, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Hakan Yılmazbaş ve teknik ekip katıldı.