Akdeniz Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı
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Akdeniz Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı

Akdeniz Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı
Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Haberler | Güncel

AKDENİZ Üniversitesi'nden 2020-2021 akademik yılında bölümlerini tamamlayıp mezun olmaya hak kazanan 1364 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

AKDENİZ Üniversitesi'nden 2020-2021 akademik yılında bölümlerini tamamlayıp mezun olmaya hak kazanan 1364 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi 2020-2021 yılında eğitimlerini tamamlayan İletişim, Turizm, Su Ürünleri, İlahiyat, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar fakültelerinin öğrencilerinin mezuniyet töreni, Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Törene rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan ve Prof. Dr. Cengiz Toker, 6  fakültenin dekanları ve mezun olan öğrencilerle birlikte aileleri katıldı. 

Öğrencilerin stadyum içerisinde mezuniyet kortejinin ardından sahneye çıkan Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Gülbahar Bayıroğlu, öğrenciler adına konuşmasını yaptı. Bayıroğlu'nun ardından sahneye sırasıyla 6 fakültenin dekanları çıkarak konuşmalarını yaptı. Dekanlar konuşmalarında öğrencilerine yaşamlarında başarılar diledi.Konuşmaların ardından sahneye çıkan Rektör Yardımcısı ve vekili Prof. Dr. Murat Turhan, törene katılanları maske ve mesafe konusunda uyardı. Prof. Dr. Turhan, "Sağlık sektöründen başlayarak öğrencilerimizin hepsi ve aileleri çok zorluklar çekti. Yüz yılda rastlanan bu durum bizim gücümüzle atlatılacak. Sayın rektörümüz de çok çalıştı bizlerle ama bugün bir toplantı için Ankara'da olması gerekti" dedi.Toplantı için şehir dışında bulunan AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan törene video aracılığıyla bir mesaj gönderdi. Prof. Dr. Özkan, mesajında şunları söyledi: "Bu özel gününüzde yanınızda olamamanın üzüntüsü içerisindeyim. Yepyeni bir hayata adım atıyorsunuz. Uzun bir eğitim hayatını geride bıraktınız. Akdenizli olmanın gururunu hep yaşayacağınızı umut ediyorum. Sizin yaptığınız tüm başarılar bizim de gurur kaynağımız olacak. Her zaman kapımız size açık. Hayatlarınızda başarılar diliyorum."

Ardından fakültelerini dereceyle bitiren öğrenciler plaketlerini yaş kütüğüne çakarak, ödül ve başarı belgelerini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan'ın elinden aldı. Ardından bölümlerinden mezun olan öğrenciler sahneye çıktı. Bölümlerinde 1'nci olan öğrencilere başarı belgeleri verildi. Belgelerin takdiminin ardından öğrenciler mezuniyet keplerini havaya attı.  Ardından sahneye çıkan DJ Berk Batı'nın müzikleriyle öğrenciler mezuniyetlerini doyasıya kutladı.


Akdeniz Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı
Akdeniz Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı
Akdeniz Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı
Akdeniz Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı
Akdeniz Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı
Akdeniz Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı
Akdeniz Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı
Akdeniz Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler

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