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AKDENİZ'İN YABAN HAYATI FOTOKAPANDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün Antalya, Isparta ve Burdur'da fotokapan yöntemiyle elde ettiği yaban hayvanlarına ait görüntülerden derleme yapıldı.

ANTALYA (DHA) - DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün Antalya, Isparta ve Burdur'da fotokapan yöntemiyle elde ettiği yaban hayvanlarına ait görüntülerden derleme yapıldı. Görüntülerde nesli tükenme tehlikesindeki yaban hayvanları yer alıyor.

DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekiplerinin ormanlarda kurduğu fotokapanlar tarafından çekilen görüntülerde, yabani kedisi türleri karakulak, vaşak, alageyikler, porsuk, yaban domuzu, keklik, yer sincabı olarak da bilinen gelengi ve Düzlerçamı kuş türlerinden kızılkuyruk gibi hayvanlar yer alıyor. Hayvanların yaşamlarına dair, bir vaşak ve porsuğun karşılaşıp birbirlerinden ürkerek kaçışı gibi ilginç anlar da görüntülerde yer alıyor. Dronla görüntülenen gelengi ailesi de yuvasından çıkıp besleniyor. Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonu'ndaki görüntülere ise iki alageyiğin kavgası yansıdı.

AKDENİZ'İN YABAN HAYATI FOTOKAPANDA

AKDENİZ'İN YABAN HAYATI FOTOKAPANDA

AKDENİZ'İN YABAN HAYATI FOTOKAPANDA

AKDENİZ'İN YABAN HAYATI FOTOKAPANDA

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