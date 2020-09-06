Akdeniz Fırtınası Tatbikatı Rum medyasını panikletti: Türk helikopteri Girne semalarında
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Akdeniz Fırtınası Tatbikatı Rum medyasını panikletti: Türk helikopteri Girne semalarında

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak gerçekleştirdiği Akdeniz Fırtınası Tatbikatı Rum medyasında paniğe neden oldu. Rum basını, söz konusu tatbikatı, "Türkiye tatbikatla cevap verdi. Türk helikopteri Girne semalarında" başlıklarıyla duyurdu.

Akdeniz Fırtınası Tatbikatı Rum medyasını panikletti: Türk helikopteri Girne semalarında
06.09.2020 20:10 | Son Güncelleme: 06.09.2020 20:39

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında 6-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" Rum medyasında büyük paniğe neden oldu. Rum basını tatbikata ilişkin, ""Türkiye tatbikatla cevap verdi. Türk helikopteri Girne semalarında" manşetlerini attı.

RUM BASINI FUAT OKTAY'IN AÇIKLAMALARINI ÖNE ÇIKARDI

Rum medyası, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın tatbikatla ilgili yaptığı, "Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir" sözü ile Milli Savunma Bakanlığı'nın, "Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek" açıklamalarını öne çıkardı.

Akdeniz Fırtınası Tatbikatı Rum medyasını panikletti: Türk helikopteri Girne semalarında

"ANKARA, RUM VE YUNAN HÜKÜMETLERİNE CEVAP VERDİ"

Rum ve Yunan hükumetlerinin açıklamalarına karşı Türkiye'nin önemli bir tatbikata imza attığı belirtilen haberlerde, "Ankara, Kıbrıs'ın kuzey denizinde bugün başlayıp, perşembeye kadar sürecek askeri tatbikatla Rum ve Yunan hükumetlerine cevap verdi" denildi. Haberlerde, tatbikatın Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Rum dengi Nikos Hristodulidis'in de Avrupa Birliği'ndeki (BM) mevkidaşlarıyla yaptığı temasların hemen ardından geldiğine dikkat çekildi.

Akdeniz Fırtınası Tatbikatı Rum medyasını panikletti: Türk helikopteri Girne semalarında

ACİL DURUM TOPLANTISI

Öte yandan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ise Türkiye'nin adımları karşısında siyasi parti başkanlarını acil olarak toplantıya çağırdı. Çarşamba günü yapılacak toplantıda en önemli gündem başlığının Doğu Akdeniz olacağı kaydedildi.

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