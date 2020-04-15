Akdeniz'deki deprem İslahiye'de paniğe neden oldu
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Gaziantep, Akdeniz, Deprem, AFAD, 3. Sayfa

Akdeniz'deki deprem İslahiye'de paniğe neden oldu

AFAD verilerine göre Akdeniz'de Hatay açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de paniğe neden olduMerkez üssü Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıkları olarak duyurulan deprem, İslahiye ilçesinde de kısa süreli paniğe neden oldu.

15.04.2020 13:47 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:50
Akdeniz'deki deprem İslahiye'de paniğe neden oldu

AFAD verilerine göre Akdeniz'de Hatay açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de paniğe neden oldu

Merkez üssü Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıkları olarak duyurulan deprem, İslahiye ilçesinde de kısa süreli paniğe neden oldu. İş yeri sahibi Murat Sinan Bozkurt ailesinin büyük korku yaşadığını belirterek, "Sabah iş yerimde çay içiyordum. Bir ses ve çatırtı geldi. Çaydanlığın yandığını zannettim. Baktım çaydanlıkta bir şey yoktu, koltuk da sallanınca deprem olduğunu anladım. Dışarıya çıktım. Çocuklara söyledim hemen. Sonra baktım kimi dışarıya çıkmış kim ise balkonlara. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Virüs nedeniyle de korkuyoruz. dışarı mı çıkacağız, evde mi kalacağız bilemedik. Çünkü dışarıda virüs, içeri de ise deprem korkusu. Şaşırdık kaldık" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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