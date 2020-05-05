Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı
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Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı

Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı
05.05.2020 20:57 | Son Güncelleme: 05.05.2020 21:02

Akdeniz'in Girit Adası açıklarında meydana gelen depremlerle ilgili değerlendirmelere bulunan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgede 7 şiddetindeki bir depremin tsunami tehlikesine neden olabileceğini söyledi. Sözbilir, "Hatay, Adana, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir'e kadar olan kesimleri tsunamiden etkilenebilir" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'in Girit Adası açıklarında en büyüğü 6.4 olmak üzere peş peşe meydana gelen depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sözbilir, 7.0 büyüklüğünü aşan depremlerde oluşacak olan tsunaminin, Türkiye kıyılarında da hissedileceğini söyledi.

"7 ŞEHRİMİZ TSUNAMİDEN ETKİLENEBİLİR"

Bölgede, geçmişte 8.0 büyüklüğünü geçen mega depremlerin tsunamiye neden olduğunu bildiklerini söyleyen Sözbilir, "Belki depremler Türkiye'nin dışında ancak tsunami bizi de etkileyecektir. 6.4 büyüklüğündeki bir deprem bizim kıyılarımızda tsunamiye neden olmasa bile 7.0'yi aşmaya başladığında tsunami tehlikesi olacaktır. 8.0'i geçen olası bir depremde, bizim Akdeniz ve Ege kıyılarının, yani Hatay, Adana, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir'e kadar olan kesimleri tsunamiden etkilenebilir" ifadelerini kullandı.

"ÖNLEM ALINMALI"

Geçmiş yıllarda Türkiye kıyılarında da tsunaminin gerçekleştiğinin altını çizen Sözbilir, "Tarihsel kayıtlara baktığımızda güney ve batı kıyılarımız ile Marmara Denizi'nde 7.0 şiddetini geçen depremlerde tsunami olduğunu görüyoruz. Daha önce kıyılarımızda tsunami olması, 8.0 büyüklüğüne yakın bir depremde bu kıyılarda yeniden tsunami olacağını bize gösteriyor. Tsunami etkisinden kurtulmak için modellemeler yapılıyor. Sanal ortamda oluşturulan depremlerle olası bir tsunaminin vereceği zarar ve denizin gideceği mesafe ölçülebiliyor. İnsanlar sahildeyken tsunami alarmı verildiğinde oluşturulan toplanma alanları, can kaybını en az seviyeye indirecektir. Riskli olan bölgelerimizde de bu tarz toplanma alanları yapılmasında fayda var" ifadelerini kullandı.

Güncel Manşet

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