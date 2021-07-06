Akdeniz'de asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akdeniz'de asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor

Akdeniz'de asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, merkez kırsal ayırımı yapmaksızın ihtiyaç duyan tüm sokaklarda asfalt yama, kaldırım ve kilit taşı yenileme, yeni tarım yolları açma hizmetlerinin kesintisiz sürdürüldüğü bildirildi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, merkez kırsal ayırımı yapmaksızın ihtiyaç duyan tüm sokaklarda asfalt yama, kaldırım ve kilit taşı yenileme, yeni tarım yolları açma hizmetlerinin kesintisiz sürdürüldüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin kırsal yerleşim bölgelerinden biri olan Yeşilova Mahallesi'nin arazi yollarına baypas döküp greyder yardımı ile serim yaparak, özellikle yerel üreticilerin ulaşım sorununu ortadan kaldırdı. Ekipler, İhsaniye Mahallesi ile Puğkaracadağ mahallelerinin bozulan sokaklarında asfalt yama çalışması yaparken, Hamidiye ve Güneş mahallelerinde sokaklarda kilit taşı yenileme, Huzurkent'te ise kaldırım yenileme çalışması yaptı.

Vatandaşların can güvenliği için kasis ve dubalar yapılıyor

Vatandaşların can ve mal güvenliği için de bir takım tedbirler alan Akdeniz Belediyesi Fen İşleri ekipleri, son olarak Barış Mahallesi 4529 Sokak üzerinde, sürücülerin aşırı hız yapmasını önleyip yayaların can güvenliğini sağlamak amacıyla kasis montajını tamamladı.

Öte yandan, Bahçe Mahallesi'nde de 4604 Sokak üzerinde mahalle sakini vatandaşlar ile civar esnafın talebi üzerine, kaldırım kenarında duba montajını tamamlayan ekipler, gelen taleplere göre emniyet amaçlı kasis ve duba montaj çalışmalarına devam edecek. - MERSİN

Akdeniz'de asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor
Akdeniz'de asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Evlenen arkadaşlarına 50 metre uzunluğunda 5 TL'lik banknot taktılar
Evlenen arkadaşlarına 50 metre uzunluğunda 5 TL'lik banknot taktılar
Bir zamanlar balık tutulan Altınkaya Barajı tarım arazisine dönüştü
Bir zamanlar balık tutulan Altınkaya Barajı tarım arazisine dönüştü
Dışişleri Bakanlığından Akdeniz'de batan göçmen botuna ilişkin açıklama Açıklaması
Dışişleri Bakanlığından Akdeniz'de batan göçmen botuna ilişkin açıklama Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ajda Pekkan Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Rıza Çalımbay Mostafa Mohamed Mustafa Denizli Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akdeniz'de asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 12:17:38. #1.14#

title