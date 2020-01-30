Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem (2)

30.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:39

DEPREM HİSSEDİLMEDİ

Akdeniz'de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, merkez üssüne en yakın nokta olan Muğla'nın Marmaris ilçesi ve çevresinde hissedilmedi.

Muğla'da bir hastanede garson olarak çalışan Hayati Kevek (52), "Akdeniz açıklarında depremler oluyor. Ancak, denizde olduğu için biz çok fazla hissetmiyoruz" dedi.Emekli işçi Ercan Bulut (54) da "Evde, dışarda oturduğum mekanlarda da genelde Akdeniz'de olan depremleri hissetmedim" diye konuştu.Marmaris'te tur acentesi işletmecisi Cemal Demir ise, "Televizyonlarda Akdeniz'de, Marmaris açıklarında deprem oldu haberi veriliyor. Ancak, biz bir şey hissetmedik. Bir haftadır böyle sarsıntılar oluyor ama burada hissedilmiyor" ifadelerini kullandı.Hakan Kanderen de depremi hissetmediğini belirtip, "Depremin merkez üssü Marmaris'e uzak. O nedenle hissedilmediğini düşünüyorum. Belki Yunanistan'dan hissedilmiştir" dedi.

Ali GÜNDOĞAN- Cavit AKGÜN/MARMARİS (Muğla),

Kaynak: DHA