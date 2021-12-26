Akdeniz beşik gibi! 4,9'luk sarsıntının ardından şimdi de 5,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.15'te merkez üssü Akdeniz olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

5,5'LE YİNE SALLANDI

Bu depremin ardından kısa süre sonra saat 21.59'da merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde deprem daha kaydedildi.

DATÇA'TA 177 KİLOMETRE UZAKLIKTA

AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri

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