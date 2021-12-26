Akdeniz beşik gibi! 4,9'luk sarsıntının ardından şimdi de 5,5 büyüklüğünde deprem
AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Akdeniz'de bugün saat 18.15'te 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından yine aynı bölgede 5,5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.15'te merkez üssü Akdeniz olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
5,5'LE YİNE SALLANDI
Bu depremin ardından kısa süre sonra saat 21.59'da merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde deprem daha kaydedildi.
DATÇA'TA 177 KİLOMETRE UZAKLIKTADepremin 35,10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 177,23 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.
AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri
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