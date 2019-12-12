Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu
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Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu

Balıkesir'de 5 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye sallanmaya devam ediyor. Saat 06.05'te Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12.12.2019 07:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 07:20
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.05'te Girit Adası'nın güneydoğusu açıklarında 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

7 KİLOMETRE DERİNLİKTE OLDU

Depremin deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.

Kaynak: AA
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