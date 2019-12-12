Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu
Balıkesir'de 5 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye sallanmaya devam ediyor. Saat 06.05'te Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12.12.2019 07:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 07:20
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.05'te Girit Adası'nın güneydoğusu açıklarında 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
7 KİLOMETRE DERİNLİKTE OLDU
Depremin deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.
Kaynak: AA