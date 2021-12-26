Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı! Akdeniz 4,9 şiddetiyle sarsıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.15'te merkez üssü Akdeniz olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ FARKLI ÖLÇTÜ

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.1 ölçerken derinliğini de 5 kilometre olarak belirledi.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri

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