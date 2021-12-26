Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı! Akdeniz 4,9 şiddetiyle sarsıldı
AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Akdeniz'de saat 18.15'te 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem 21 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.15'te merkez üssü Akdeniz olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ FARKLI ÖLÇTÜ
Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.1 ölçerken derinliğini de 5 kilometre olarak belirledi.
AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri
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