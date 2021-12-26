Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı! Akdeniz 4,9 şiddetiyle sarsıldı - Haberler
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Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı! Akdeniz 4,9 şiddetiyle sarsıldı

Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı! Akdeniz 4,9 şiddetiyle sarsıldı
AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Akdeniz'de saat 18.15'te 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem 21 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.15'te merkez üssü Akdeniz olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem

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Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.1 ölçerken derinliğini de 5 kilometre olarak belirledi.

Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı! Akdeniz 4,9 şiddetiyle sarsıldı

Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı! Akdeniz 4,9 şiddetiyle sarsıldı

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AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri

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