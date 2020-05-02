Akdeniz'de 30 bin adet Ramazan kolisinin dağıtımına başlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Akdeniz'de 30 bin adet Ramazan kolisinin dağıtımına başlandı

Akdeniz'de 30 bin adet Ramazan kolisinin dağıtımına başlandı
02.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:07

Akdeniz Belediyesi tarafından, hayırseverlerin de desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan 30 bin adet Ramazan kolisinin dağıtımına başlandı.

Akdeniz Belediyesi tarafından, hayırseverlerin de desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan 30 bin adet Ramazan kolisinin dağıtımına başlandı. İçerisinde gıda malzemeleri bulunan kolilerin, ekipler tarafından ilçe genelinde teslimi devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karacailyas Mahalle Evinden araçlara yüklenen yüzlerce gıda kolisi, belediyenin görevli ekipleri tarafından muhtarlar ve sivil toplum örgütlerince tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve sokağa çıkma yasağından etkilenen 65 yaş ve üstü insanlara tek tek elden teslim ediliyor.

Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanıp ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılan gıda kolilerinin içinde siyah zeytin, tuz, makarna, nohut, şeker, mısır, pirinç, fasulye, bulgur, mercimek, un, salça, domates, reçel, yağ, hazır çorba, çay, sıvı sabun ve peçete gibi gıda ve hijyen ürünler bulunuyor.

Öte yandan, Vefa Sosyal Destek Grubu bileşeni olan Akdeniz Belediyesi tarafından, Ramazan ayı boyunca her gün 20 bin adet Ramazan pidesi de yine muhtarlar aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

"Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi yaşatmaya devam edeceğiz"

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, "Ramazan ayı; rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle bu Ramazan'da vatandaşlarımızla aynı iftar sofralarında olamasak bile birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşatmaya devam edeceğiz. Akdeniz Belediyesi olarak, tüm ekiplerimizle birlikte 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. İçerisinde temel gıda malzemelerinin olduğu Ramazan kolilerini, muhtarlarımız aracılığıyla tespit ettiğimiz ve bize başvuran ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca insanlarımızın yanında olmaya, kardeşlik ve dayanışma ruhu ile hareket etmeye devam edeceğiz. Bir kez daha vatandaşlarımızın ve İslam Aleminin mübarek Ramazan ayını kutlar, tutulan oruçlarımızın ve ibaretlerimizin Allah katında kabul olmasını dilerim" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler Haberler
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek Haberler
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haberler
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haberler
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu Haberler
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
15 kentimizde başlayacak tersine karantina uygulamasında rol model il Bartın olacak
15 kentimizde başlayacak tersine karantina uygulamasında rol model il Bartın olacak
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim
Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor
Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız
İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız
ABD'de 'Evde Kal' çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: Obradovic'in takımdaki geleceği yakın zamanda netleşecek
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: Obradovic'in takımdaki geleceği yakın zamanda netleşecek
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor
Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor
Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı
5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti
5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sibel Can Ozan Güven Ajda Pekkan
Spor Jose Sosa Arda Turan Ersun Yanal Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Daha Fazla Kadın Mayıs Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Akdeniz'de 30 bin adet Ramazan kolisinin dağıtımına başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 13:14:27. #1.15#
title