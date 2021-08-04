Akdeniz Belediyesinden Akran Zorbalığı Atölyesi
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Akdeniz Belediyesinden Akran Zorbalığı Atölyesi

Akdeniz Belediyesinden Akran Zorbalığı Atölyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 8-12 yaş gruplarındaki çocuklara 'Akran Zorbalığı' konusunda atölye çalışması gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 8-12 yaş gruplarındaki çocuklara 'Akran Zorbalığı' konusunda atölye çalışması gerçekleştirdi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kazanlı, Adanalıoğlu ve Karacailyas Kültür ve Sanat Evlerinde; 8 ila 12 yaş gruplarındaki çocuklara, müdürlüğe bağlı psikolojik danışman ve sosyolog eşliğinde 'Akran Zorbalığı' konusunda bir atölye çalışması gerçekleştirildi. Atölye çalışmasında, "Akran zorbalığı' nedir?', 'Şaka ile zorbalık arasındaki fark nedir?', 'Zorbalığa maruz kaldığımızda neler yapabiliriz?" gibi konular ele alındı.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, etkinliğe dair yaptığı değerlendirmede; "Son dönemlerde yaygınlaşan ve adını sıkça duymaya başladığımız akran zorbalığı konusu, çocukların özellikle birbirine uyguladığı psikolojik ve fiziksel güç davranışı olarak tanımlanıyor. Çocuklarımız ve gençlerimizin birbirlerini çok daha iyi anlayabilmeleri, daha sağlıklı iletişim kurabilmeleri adına bu konuyu fazlasıyla önemsiyoruz. Her güzel şeyin başlangıcında sevginin, hoşgörünün ve empatinin etkili olduğunun farkındayız ve çocuklarımıza da bunları aşılamak istiyoruz" dedi. - MERSİN

Akdeniz Belediyesinden Akran Zorbalığı Atölyesi
Akdeniz Belediyesinden Akran Zorbalığı Atölyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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