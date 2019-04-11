Akdeniz Belediyesinde Devir Teslim

Mersin'de, AK Parti'den Akdeniz Belediye Başkanı seçilen Muhammet Mustafa Gültak, başkan vekilliği görevini yürüten Kaymakam Muhittin Pamuk'tan görevi devraldı.

Gültak, Mersin Adliyesinde düzenlenen törende mazbatasını Akdeniz İlçe Seçim Kurulu yetkililerinden aldı.

Daha sonra beraberindekilerle belediye binasına geçen Gültak, burada düzenlenen devir teslim törenine katıldı.

Kaymakam Muhittin Pamuk, törende yaptığı konuşmada, yaklaşık iki yıldır belediye başkan vekilliği görevini yürüttüğünü anımsattı.

Akdeniz'de en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını aktaran Pamuk, "Bu süreçte gerçekten tüm toplumsal kesimlerden destek gördük. Bir şeyler yapıldıysa bu ekibin eseri." dedi.

Muhammet Mustafa Gültak da seçim öncesi huzurun, kardeşliğin, sevginin, barışın ve muhabbetin teminatı olacakları sözünü verdiklerini hatırlatarak, sözlerinin arkasında olduklarını söyledi.

Herkesin başkanı olacağını vurgulayan Gültak, şöyle konuştu:

"Adı, dili, mezhebi ne olursa olsun, bana oy verip vermemesinin hiçbir önemi olmadan herkesi kucaklayacağıma, hizmet götüreceğime, hepsinin başkanı olacağıma ve Akdeniz'i en güzel Akdeniz yapacağıma bir kere daha sizlerin önünde söz veriyorum. Akdeniz, ayrıştırılmayan birleştirilen, kardeşçe yaşanan, özgürce konuşulan, gezilebilen, huzurun ve barışın, sevginin ve güler yüzün olduğu bir yer olacak."

Konuşmaların ardından Kaymakam Pamuk, belediye mührünü Başkan Gültak'a teslim etti.

Devir teslim törenine, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Ali Cumhur Taşkın ile AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve çok sayıda kişi katıldı.

Gültak, görevi devraldıktan sonra belediye binası önünde bekleyen vatandaşlara teşekkür konuşması yaptı.

Akdeniz'de seçim süreci

Mersin'in 1993 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla büyükşehir statüsüne alınmasının ardından 27 Mart 1994'de yapılan seçimlerde ANAP'ın adayı Muzaffer Şahin ilk başkan olarak seçildi.

Daha sonra 1999'da yapılan seçimlere HADEP adayı olarak giren Fazıl Türk başkanlığa seçilirken, 2004 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Kenan Yücesoy birinci oldu.

İlçede 2009 DTP'nin, 2014'de de BDP'nin adayı olarak kazanan Fazıl Türk, görevini 2016 yılına kadar sürdürdü.

İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Aralık 2016'da Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş, Akdeniz Belediyesine kayyum olarak atandı.

Aktaş'ın Vali olarak başka bir ile atanmasının ardından 6 Temmuz 2017'de göreve gelen Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, başkan vekili olarak görevini sürdürdü.

Kaynak: AA