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Akdeniz Belediyesi personeline Dijital Arşiv Eğitimi verildi

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Akdeniz Belediyesi personeline Dijital Arşiv Eğitimi verildi

Akdeniz Belediyesi personeline hizmet içi eğitim kapsamında Dijital Arşiv Eğitimi verildi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Akdeniz Belediyesi personeline hizmet içi eğitim kapsamında Dijital Arşiv Eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen eğitim Türkiye Belediyeler Birliği Arşiv Uzmanı Adnan Yıldız tarafından verildi.

Eğitimde farklı birimlerindeki personele dijital arşiv yönetmeliği, belge-bilgi yönetimi, evrak imha ve evrak ayıklama işlemleri hakkında bilgiler aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediyenin iş ve işlemlerinin hızlanması noktasında dijital arşivleme sisteminin çok önemli olduğunu belirtti.

Dijital arşivleme sisteminin sunduğu hız sayesinde her türlü bilgi ve belgeye çok kısa bir sürede ulaşıldığını aktaran Gültak,"Dijital arşivleme sağladığı bu hızın yanı sıra bilgi-belge-evrakların güvenliği açısından da önem taşıyan bir sistem. Bu sistem sayesinde vatandaşların iş ve işlemine ait evrakların hangi aşamada olduğu da rahatlıkla görülecek ve elektronik ortamda evrak akışı güvenle sağlanmış olacak." ifadesini kullandı.

Gültak, yasa gereği zorunlu hale gelen dijital arşiv sisteminin belediyenin kendi personeli ve bütçesiyle yapılacağını belirterek, bu sayede kurumun ciddi bir maliyet yükünden kurtulacağını kaydetti.

Akdeniz Belediyesi personeline Dijital Arşiv Eğitimi verildi

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri
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