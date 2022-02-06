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Akdeniz Belediye Başkanı Gültak esnafı ziyaret etti

AA, Serkan Avci - Güncel
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Akdeniz Belediye Başkanı Gültak esnafı ziyaret etti

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gültak, beraberindekilerle Kültür Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

İşletme sahipleri ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Gültak, talep ve şikayetleri dinledi.

Gültak, bir pide fırınında da ekmek pişirdi.

AA / Serkan Avci - Güncel

Akdeniz, Esnaf, Güncel, Haber

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