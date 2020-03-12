Akdemir'in "Heykel Kafası" projesi nasıl büyüdü?
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Akdemir'in "Heykel Kafası" projesi nasıl büyüdü? - Haber
Mehmet Veysel, Instagram, Türkiye, Güncel

Akdemir'in "Heykel Kafası" projesi nasıl büyüdü?

Geçen yıl Türkiye'de en hızlı büyüyen İnstagram hesabı "Heykel Kafatası" hesabı oldu.

12.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:48
Akdemir'in

Geçen yıl Türkiye'de en hızlı büyüyen İnstagram hesabı "Heykel Kafatası" hesabı oldu. Hesabın sahibi sosyal medya uzmanı Mehmet Veysel Akdemir 5 ay gibi kısa bir sürede hesabın takipçi sayısını 1.4 milyona çıkardı


Hesabın kısa sürede büyümesinin ve başarılı olmasının altında yatan sebebin hesabın melankoli olmasına bağlayan Akdemir, herkesin hayatın büyük bir kısmında melankolik duyguya kapıldığını, bu paylaşımlarla insanların melankolik duygularının harekete geçtiğinin bu yüzden paylaşımların kısa sürede milyonlarca insan tarafından beğenilip takip edildiğini söyledi.


Heykel Kafası ekibinin görev dağılımı


Heykel Kafası hesabının başarısının bir ekip çalışmasının sonucu olduğunu söyleyen Akdemir, "Hesapta paylaşılacak sözlerin bulunması, sözlere uygun resim seçilmesi, hesabın geleceğinin planlanması, yeni projelerin düşünülmesi gibi alanlarda farklı arkadaşlarımız görev alarak hesabı büyüttü. Her detay için birden fazla arkadaşa görev verdik. Böyle bir ekibi başarılı bir şekilde yönetmek işin zor kısmıdır" dedi.


Heykel Kafası projesi nasıl doğdu?


Kardeşiyle birlikte bir marka kurmak istediklerini belirten Akdemir, şöyle devam etti:


"Markanın tasarım üzerine özel bir marka olmasını istedik. İsmini Heykel Kafası olarak belirledik. Normalde insanlar önce markayı oluşturup sonra ismi oluştururken biz tam tersini yaptık. Biz önce markanın adını duyurduk sonra markayı kurduk. Markamızın çıkış noktasına kalite, güven ve samimiyeti koyduk. Heykel kafası profilimiz bunu yansıtıyor. Samimiyetin olduğunu hesabı takip eden herkes tarafından hissediliyor. Bu yüzden hesabı insanlar çok sevdi. Biz de hesabın saf halinde kalması için özel çaba sarf ediyoruz. Marka adı yine Heykel Kafası ismiyle bağlantılı ayrı bir hesap açıp orijinal sayfamızı değiştirmeyeceğiz."


Heykel fotoğrafı gönderiyorlar mı?


Birçok insanın çektiği heykel fotoğrafını kendilerine gönderdiğini kaydeden Akdemir, "Gelen resimler içinde yüksek çözünürlükte olanları arşivimize ekliyoruz. Heykel fotoğraflarıyla siz aslında cansız bedenlere canlıların söyleyemediklerini esprili bir şekilde, laf sokarak dolaylı yoldan bir terapi yapmış oluyorsunuz" diye konuştu.


Mehmet Veysel Akdemir, proje ile ilgili röportaj tekliflerinin yanı sıra, "kitap çıkaralım, arkadaş guruplarına çağıralım, sergiler açalım" gibi teklifler aldıklarını belirterek"Bu teklifler bizi mutlu ediyor. Bazı heykeltıraş arkadaşlar heykel hediye etmek istiyorlar ama biz bunu kabul etmiyoruz. Bizi düşünmeleri yeter" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Haber
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Alınan karara direnen anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi Haber
Alınan karara direnen anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Kızının yüzük çaldığını fark eden anne, kuyumcuya koştu Haber
Kızının yüzük çaldığını fark eden anne, kuyumcuya koştu
Herkes merak ediyordu! Virüsün insan vücudundaki etkisi görüntülendi Haber
Herkes merak ediyordu! Virüsün insan vücudundaki etkisi görüntülendi
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Mardinli ustanın 300 bin TL'ye satışa çıkardığı tespihe Dubai'den alıcı çıktı
Mardinli ustanın 300 bin TL'ye satışa çıkardığı tespihe Dubai'den alıcı çıktı
İYİ Partili vekil: Göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı
İYİ Partili vekil: Göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
'Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık' diyen Mesut Bakkal'a Beşiktaş cephesinden tepki geldi!
"Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a Beşiktaş cephesinden tepki geldi!
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
Marcao'dan transfer yanıtı: Gitmek gibi bir niyetim yok
Marcao'dan transfer yanıtı: Gitmek gibi bir niyetim yok
Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi
Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hülya Avşar Demet Akalın Recep Tayyip Erdoğan
Spor Bülent Uygun Berkay Şahin Sergen Yalçın Mehmet Kasapoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Akdemir'in "Heykel Kafası" projesi nasıl büyüdü? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 14:46:32. #1.15#