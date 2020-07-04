Akdamar Adası ziyaretine pandemi kısıtlaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Akdamar Adası ziyaretine pandemi kısıtlaması

Van'ın Gevaş ilçesinde yer alan Akdamar Adası ve kilisesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaret edilecek.

Akdamar Adası ziyaretine pandemi kısıtlaması
04.07.2020 12:37 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:41

Van'ın Gevaş ilçesinde yer alan Akdamar Adası ve kilisesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaret edilecek.

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Akdamar Adası korona virüs önlemleri kapsamında mart ayında ziyaretçilere kapatılmış, normalleşme süreci ile birlikte tekrar belli kısıtlamalar çerçevesinde tekrar ziyaretçilere açıldı. 1 Haziran normalleşme süreci ile birlikte diğer illerdeki tüm müze ve ören yerleri gibi Akdamar Adası'nın da günün belli saatlerinde açık olacağını ifade eden Van Urartu Müzesi Müdürü Erol Uslu, "Ülkemizdeki tüm müze ve ören yerleri yaklaşık olarak 2 ay kapalı kaldı. Ancak normalleşme süreciyle birlikte 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren tüm müze ve ören yerleri ziyarete tekrardan açılmıştır. İlimizde de Van Urartu Müzesi, Akdamar Anıt Müzesi ile Van Kalesi ören yerleri de normalleşme süreciyle birlikte tekrardan ziyarete kapılarını açmıştır. Ancak normalleşme sürecinden dolayı tüm Türkiye'de ki müze ve ören yerlerinde olduğu gibi ilimizdeki bu ören yerlerinde de giriş ve çıkışlarda bazı sınırlandırmalar getirilmiştir. Getirilen bu sınırlandırmaların sadece Covid-19 pandemisinden dolayı olduğunun bilinmesi gerekir" dedi.

Van Müze Müdürlüğünce pandemiden dolayı bir eylem planının hazırlandığını dile getiren Uslu, "Bu eylem planı kapsamında müze ve ören yerine aynı anda kaç ziyaretçinin giriş yapacağı, sosyal mesafenin koruma konusunda uyarı levhalarının konulduğu noktalar belirlenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığınca alınan karar gereğince; Van Urartu Müzesi, Akdamar Anıt Müzesi ile Van Kalesi Ören Yeri saat 10.00 ile 17.00 arası ziyarete açık olarak belirlenmiştir. Ayrıca genel temizlik nedeniyle Van Urartu Müzesi ile Akdamar Anıt Müzesi pazartesi günleri kapalı bulundurulacağı karara bağlanmıştır. Bakanlıkça alınan bu karar tamamen pandemiden kaynaklı olduğunun bilinmesi gerekir. İnşallah ilerde normal hayata dönüldüğü zaman Van Urartu Müzesi ile Akdamar Anıt Müzesi'nin giriş ve çıkışları tekrardan eski giriş-çıkış saatlerine dönecektir" ifadelerine yer verdi. - VAN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı Haber
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor Haber
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti Haber
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
Konya'da görülen et yiyen örümcekten dolayı vatandaşlar tedirgin Haber
Konya'da görülen et yiyen örümcekten dolayı vatandaşlar tedirgin
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor Haber
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak! Haber
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayında tanık ifadesi ortaya çıktı: Beni öldürecek diyerek evime geldi
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayında tanık ifadesi ortaya çıktı: Beni öldürecek diyerek evime geldi
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin menajeri: Vedat'a İngiltere ve İtalya'dan resmi teklifler var
Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin menajeri: Vedat'a İngiltere ve İtalya'dan resmi teklifler var
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Esra Erdoğan Berat Albayrak Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Yalın Alişan İbrahim Tatlıses Zehra Çilingiroğlu
Spor Okan Buruk Gökhan Töre Ahmet Ağaoğlu Zeljko Obradovic Robert Prosinecki
Daha Fazla Tbmm Silah Temmuz Patlama
Şu an buradasınız: Akdamar Adası ziyaretine pandemi kısıtlaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 12:45:01. #1.15#
title