Akdağmadeni Belediyesi kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor
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Akdağmadeni Belediyesi kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor

18.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:58
Akdağmadeni Belediyesi kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından ilçede kar temizleme çalışmalarına başladı.

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından ilçede kar temizleme çalışmalarına başladı.

Belediye ekipleri, iş makineleri ile topladıkları kar yığınlarını kamyonlarla ilçe dışına taşıdı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, kurak bir kış mevsimi yaşandığını ve yağan kar ile mutlu olduklarını belirtti.

Yoğun kar yağışının ardından ilçede detaylı temizlik çalışması yaptıklarını aktaran Yalçın, "Yeter ki kar yağsın biz temizleriz. Kış mevsimi öncesi araçlarımızın tüm bakımlarını yaparak 4 kepçe, 3 kamyon, 1 greyder, 3 traktör ve 40 personel ile hazırlıklarımızı tamamladık. Tecrübeli ekibimizle birlikte kar yağışı başladığı andan itibaren sahada yerimizi aldık. Herhangi bir olumsuzluğa olanak vermeden kar küreme ve tuzlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kuraklığın arttığı dönemde bizlere rahmet çeşmesinden abıhayat sunan rahmana hamdolsun." dedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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