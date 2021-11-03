Akdağmadeni Belediyesi 3 yeni su kaynağı daha buldu

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi ülke genelinde yaşanan kuraklığa rağmen ilçede su sıkıntısı yaşanmaması için başlatmış olduğu çalışmalara devam ediyor.

Son olarak yapılan sondaj çalışmaları sonucunda 3 yeni kuyudan toplamda saniyede 25 litre debiye sahip içme suyu bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın "Küresel ısınma ve iklim değişikliği en çok bölgemizi etkiledi. Çeşmeler, göletler, hatta ırmaklar kurumaya başladı. Köyler, kasabalar, kentler susuz kaldı. İlçemize su sağlayan kaynaklar belirgin şekilde azaldı. Ancak son bir yıl içerisinde yaptığımız çalışmalar sonucunda ulaştığımız yeni su kaynaklarıyla birlikte bölgesinde içme suyu sıkıntısı yaşamayan bir ilçeyiz. Bunun yanı sıra özellikle Yeni Mahalle, Ahishavi Mahallesi ve bazı yüksek kesimlerde uzun yıllardan beri devam eden su sıkıntılarını da çok şükür tamamen çözdük. Önümüzdeki süreçte kuraklığın ülkemiz genelinde devam edeceğini öngörerek ilçemize yeni içme suyu kaynakları kazandırmak için çalışıyoruz. Son bir ay içerisinde 3 ayrı noktada yaptığımız çalışmalar neticesinde saniyede 25 litre içme suyu kaynağını ilçemize kazandırdık. Değerli hemşehrilerimiz, sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda tüm imkanlarımızı seferber ediyor, Akdağmadeni'nin her alanda standartlarını yükseltmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bahanelerin ardına sığınmak yerine erken tedbir ve yerinde müdahaleyle sıkıntıları henüz en başında çözmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Sizlerin desteğiyle azim ve kararlılığımız daha da pekişecek, ilçemizin geleceğini inşa eden çalışmalar hız kesmeden devam edecektir. Bir hususu önemle ve özellikle belirtmek isterim ki, en güçlü tedbir tasarruf ve bilinçli tüketimdir. Lütfen, her damla su israfında çocuklarımıza susuz bir dünya bıraktığımızı bilelim." dedi.

Daha yaşanabilir bir Akdağmadeni için yeni su kaynaklarımız hayırlı olsun. - YOZGAT