Akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti
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Akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti

06.02.2021 12:36 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:49
Akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti

Romanya'da rahibin suya batırarak vaftiz ettiği 6 haftalık bebek, akciğerine su kaçması sebebiyle törenden birkaç dakika sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi. Papazla ilgili cinayet soruşturması başlatıldı.

Romanya'daki bir Ortodoks Kilisesi'nde 31 Ocak'ta vaftiz edilen 6 haftalık bebek hayatını kaybetti. Bu olay, nüfusun yüzde 80'inin Ortodoks olduğu düşünülen ülkede vaftiz törenlerinde değişikliğe gidilmesine dair tartışmaları başlattı.

Romanya Ortodoks Kilisesi Başdiyakozu Doru Budeanu, ülkenin kuzeydoğusundaki Suceava kentinde Aziz Konstantin ve Elena Kilisesi'nde meydana gelen olaydan sonra töreni gerçekleştiren rahiple görüştüğünü belirtti. Rahibin, suya batırma esnasında ve sonrasında bebeğin ağladığını söylediğini aktardı. Bunun bebeğin yaşamsal belirtilerinin iyi olduğunu gösterdiğini söyleyen rahip, törenden birkaç dakika sonra bebeğin fenalaştığını ekledi.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden bebeğin otopsi raporunda, akciğerinde su bulunduğu belirtildi. Vaftiz töreninin yöneten papazla ilgili cinayet soruşturması başlatıldı.

"BAŞINI AŞAĞI EĞDİK ANCAK KENDİNE GELMEDİ"

Öte yandan, bebeğin ailesi rahibin sözlerine karşı çıkarak yavrularının sudan çıkarıldığında nefes almadığını ve burnunun kanadığını söyledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bebeğin babası "Suyu çıkarmak için başını eğdik ancak kendine gelmedi. Kalbi atıyordu ama çok zayıftı. Ağzı açık ve ağlayan bir bebeği kimse suya daldırmaz değil mi?" dedi.

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