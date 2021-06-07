Akciğer nerede? Akciğer vücudun neresinde bulunur? Akciğer ağrısı nerede hissedilir? Akciğer sağda mı solda mı?

İnsan vücudunda organların yeri nerededir merak ediliyor. Merak edilen kısımlardan birisi de Akciğerdir. Peki, Akciğer nerede bulunur? Akciğer ağrısı nerede hissedilir? Akciğer vücudun hangi bölümünde bulunmaktadır? Akciğer neresi? Vücutta kaç tane akciğer var? 1 tane mi 2 tane mi akciğer var? Detaylar yazımızda...

Akciğer nedir, ne demek? Akciğer nerede bulunur? Akciğer vücutta nerede bulunuyor? Akciğer hangi bölgede yer alır? Akciğer insan vücudunda nerede bulunur? Sağ tarafta mı sol tarafta mı? Akciğer ağrısı nerede hissedilir? Akciğer solda mı sağda mı yer alıyor? Ayrıntılar yazımızda.

AKCİĞER NEDİR? TDK'YA GÖRE

TDK'ya göre akciğer kelimesi "Göğüs kafesinin içinde yer alan, sağlı sollu iki parçadan oluşan solunum organı." anlamına gelmektedir.

AKCİĞER NEREDE BULUNUR?

Akciğer, göğüs boşluğunda bulunur. Akciğerler göğüs kafesi sayesinde korunmaktadır. Akciğerler koruyucu bir zar olan plevra ile sarılmıştırlar. Akciğerler, diyafram kasından 1. kaburganın üst kısmına, köprücük kemiğinden biraz üstlere kadar konumlanmaktadır. Akciğerler koni şekline benzemektedir. Akciğerlerin süngerimsi ve esnek bir yapıları mevcuttur.

Akciğerin vücuttaki yerine yukarıdaki resimden bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi göğüs kafesinin içinde yer alan bir organdır. Sağ ve solda olmak üzere 2 adettir.

TOPLAM KAÇ AKCİĞER VARDIR? 1 Mİ 2 Mİ?

İnsan vücudunda toplamda 2 akciğer bulunmaktadır. Birisi sol diğeri sağda olmak üzere 2 adet akciğer mevcuttur. Sağ taraftaki akciğer 3 parçadan (lobdan) oluşurken sol taraftaki akciğer ise 2 parçadan oluşmaktadır. Sol akciğerin bir parçası yerinde kalp olur. Bundan dolayı sağ taraftaki akciğer sol taraftaki akciğerden daha büyük ve daha ağırdır. Sağ taraftaki akciğer yaklaşık 700 gram ağırlığındadır. Soldaki akciğer ise yaklaşık 600 gram ağırlığındadır.

Lungs = Akciğerler

AKCİĞER AĞRISI NEREDE HİSSEDİLİR?

Akciğerler göğüs boşluğunda bulunmaktadır. Bundan dolayı akciğer ağrıları da göğüs kafesinde hissedilir. Uzmanlara göre bu ağrı midede veya kolda da hissedilebiliyor.

Akciğer ağrısına neden olan bazı etkenler şu şekilde:

- Astım

- Akciğer kanseri

- Zatürre

- Plörezi (Akciğer zarı iltihabı)

- Hiperventilasyon (Hızlı ve derin solunum)

- Çok sigara içme

- Pnömatoraks : Havanın göğüs boşluğuna kaçması sonucudur.

AKCİĞER AĞRISINA İYİ GELEN BİTKİLER NELERDİR?

Akciğer ağrısına iyi gelen onlarca bitki vardır. Uzmanlar tarafından tavsiye edilen bitkiler şu şekilde:

- Zencefil

- Ekinezya

- Okaliptüs

- Andız Otu

AKCİĞERİN ÖNEMİ NEDİR?

Akciğer, hava soluyan omurgalı canlıların temel solunum organıdır. Nefes alındığında ağız ve burundan giren hava ilk olarak nefes borusu ve ardından bronşlardan geçer, sonrasında ise akciğerlere ulaşır. Akciğer sesin oluşumunda da görevlidir. Toplardamarlarla gelen CO2 ile fazla olan kirli kan bu bölümde yenilenmektedir.

Akciğer canlılar için en önemli organlardan birisidir. Yeni doğan bebeklerde akciğer ilk olarak parlak pembe renginde olmaktadır. Ardından zamanla grileşir ve yaş ilerledikçe koyulaşır. En sonunda ise neredeyse siyaha yakın bir renge dönmektedir. Buna ek olarak sigara içenlerin akciğerleri içmeyenlere göre daha siyahtır.