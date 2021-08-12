Şanlıurfa'da 10 kişilik aile, arıların saldırısına uğradı! Kaçarak sığındıkları evden itfaiye personeli çıkardı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 10 kişilik bir aile, evlerinin önünde arıların saldırısına uğradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, paniğe kapılarak kaçan kadın ve çocukları evden çıkarırken, bir itfaiye personeli de arı sokması sonucu yaralandı. Aile fertleri ve personelinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.