Şanlıurfa'da 10 kişilik aile, arıların saldırısına uğradı! Kaçarak sığındıkları evden itfaiye personeli çıkardı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 10 kişilik bir aile, evlerinin önünde arıların saldırısına uğradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, paniğe kapılarak kaçan kadın ve çocukları evden çıkarırken, bir itfaiye personeli de arı sokması sonucu yaralandı. Aile fertleri ve personelinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde arıların saldırısına uğrayan 10 kişilik aile güçlükle kurtarıldı. Saldırıda bir itfaiye personeli de arı sokması sonucu yaralandı.
ARILARDAN KAÇIP EVE SIĞINDILAR
Akçakale ilçesine bağlı Alatlar Mahallesi'nde 10 kişilik Ala ailesinin fertleri, evlerinin önünde arıların saldırısına uğradı. Paniğe kapılan aile, kaçıp evlerine girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde mahsur kalan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişiyi çıkardı. Bu sırada bir itfaiye personeli de arı sokması sonucu yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILANLARIN DURUMU İYİ
Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye personeli ve aile fertlerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak