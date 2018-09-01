Akçadağlılar Kaymakam Ataması Bekliyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş, Akçadağ'a kaymakam atanmamasına tepki gösterdi.

2018 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ya da hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 471 mülki idare amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. 6 aydır vekaleten kaymakamlığın yürütüldüğü ilçeye atama yapılmamasına Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş tepki gösterdi. Gönültaş, "Devlet büyüklerimiz Akçadağ'ı unutmuş olamaz,Malatya'nın en büyük ilçelerinden biri olan Akçadağ'ımıza kaymakam Serdar Demirhan'ın, Kars Vali Yardımcılığına atanmasının ardından mart ayı itibariyle Çankırı'nın Kurşunlu ilçe Kaymakamı Betül Büyükkılıç vekaleten atanmış kendileri kısa bir süre ilçede görev yaptıktan sonra Haziran ayında dil eğitimi almak için Akçadağ'dan ayrılarak yurtdışına gitmiştir.Akçadağ kaymakamlığı aylardır vekaleten yürütülmektedir, bu durum ilçedeki bazı çalışmaların ağır aksak ilerlemesine yada hiç ilerlememesine sebebiyet vermektedir.Bu kapsamda son Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle ilçemize kaymakam ataması bekliyorduk ama gerçekleşmedi.Malatya'da bir çok ilçeye kaymakam ataması yapılırken Akçadağ'a atama yapılmamasını anlamış değiliz.İlçemize bir an önce kaymakam ataması bekliyoruz ve konunun takipçisi olacağız" diye konuştu - MALATYA