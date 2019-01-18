Akçadağ Belediye Başkanı Bağımsız Aday Oldu

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan bağımsız aday olduğunu açıkladı.

AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde Akçadağ'da aday göstermediği Ali Kazgan bağımsız aday olduğunu açıkladı.50'ye yakın Mahalle Muhtarın desteklediği yaklaşık 5 bin destekçisi ile Akçadağ Cumhuriyet meydanında bağımsız aday olduğunu açıklayan Kazgan, Akçadağ'da seçimlerin bir Ali iki Mustafa arasında geçeceğini söyledi.

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Kazgan, 5 yıllık görev sürecinde yapmış olduğu hizmetleri anlatarak, "Bize bir yol ayrımı bir değişiklik düşünüldüğünü söyleye bilirlerdi.Bu bize söylenmedi bu söylenseydi çok kolaydı.Bana bir valilik verilsin bir üst görev vaat edilsin demiyorum. Bir teşekkürü de çok gördüler.Şunu da unuttular;insan onuru ile oynamanın yanlış olduğunu görmediler.Malatya'da Akçadağ'da onurlu insanların olabileceğinin hesabını yapmadılar.Bugün bunun için buradayız.Bağımsız aday olamaya karar verdik Rabbim hayırlı etsin"dedi

Akçadağ için kendini feda ettiğini belirten Kazgan, "İçme suyu kanalizasyon altyapı çalışmaları 200 gün sürmez 850 gün sürdü. MASKİ'ye gittim geldim ama kimseyi sahaya indiremedim. Havalimanı Akçadağ'da almaya çalıştılar hayır dedim rahatsız oldular.Cezaevi kampüsünün tamamı Akçadağ'a söz verildi daha sonra Doğanşehir'e aldılar mücadele ile yarısını alabildim.Öbür taraftan organik seracılık projesi için Akçadağ düşünülürken bir baktık başka yere gitmiş.Bir başka örnek vermek gerekirse hayvancılık OSB için en uygun ilçe Akçadağ iken bir baktık oda başka yere gitmiş.Bize,Akçadağ'a bir şeyleri layık görmüyorlar.Ya vermiyorlar yada havalimanı örneğinde olduğu gibi elimizden olanında almaya çalışıyorlar.Akçadağ burada ibaret değil.Malatya merkezde çok önemli bir nüfusumuz var ve bu nüfusa göre hakkı var.Bana söyleye bilir misiniz, bu kadar nüfusumuz varken, Battalgazi veya Yeşilyurt belediyelerinde bir tek başkan yardımcınız var mı,belediye meclis üyeniz,daire başkanlarınız var mı, Büyükşehir Belediyesi'nde var mı,bürokratınız var mı veya buralara vasıfsız işçi alımı yapılırken Akçadağlı'ya dönüp bakıyorlar mı o zaman bunu artık bir yerde sonlandırmak gerekir.Şuan almış olduğum karar ile Akçadağ için kendimi feda ediyor,risk alıyorum.Bir haftadır şunu görüyorum, çok iyiyiz,çok güçlüyüz.Fakat deniyor ki Akçadağlılar on gün konuşur sonra susar.Eğer on gün konuşup sonra susarsanız kendinize yazık ederseniz.Akçadağ'la bu kadarla oynanmasına müsaade etmeyin.İnşallah Akçadağ bir ilki gerçekleştirecek.Bundan sonra hep bir bütün olmalıyız.Bir bütün olursak kimse bizi yıkamaz" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İHA