Akçaabat Belediyesine 9 kamyon alındı
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Akçaabat Belediyesine 9 kamyon alındı

08.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:06
Akçaabat Belediyesine 9 kamyon alındı

Akçaabat Belediyesi araç filosuna 9 kamyon eklendi.

Akçaabat Belediyesi araç filosuna 9 kamyon eklendi.

Akçaabat Sahil Park Alanında düzenlene törene, Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve diğer ilgililer katıldı.

Belediye Başkanı Ekim, alınan araçlarla belediyenin araç filosunun güçlendirildiğini belirterek, bu sayede vatandaşlara daha çok hizmet götürebileceklerini ifade etti.

Akçaabat'ta her noktaya hizmet götürme amacında olduklarının altını çizen Ekim, "Bunu da başarmak için güçlü bir araç parkına sahip olmamız gerekiyordu. Göreve geldiğimizde meclis üyelerimiz ile birlikte araç parkımızı genişletmemiz gerektiğini gördük. Bunun üzerine belediyemize biri çöp kamyonu olmak üzere 9 adet çok amaçlı kamyon alımına kara verdik ve alımı da gerçekleştirdik. Kamyonların alımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Ekim, Akçaabat'ta birçok proje üzerinde çalıştıklarına işaret ederek, "Akçaabat'ta her alanda bir çalışmamız bulunuyor. Projesi tamamlanan işlerimizi ihale ederek yapımına başlayacağız. Bunlardan birisi olan sokak sağlıklaştırması projesi tamamlandı ve ihalesi yapıldı. Kısa süre içerisinde yüklenici firmanın gelerek çalışmalara başlamasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Altuntaş

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