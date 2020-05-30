Akbük Sahili konuklarını bekliyor
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Akbük Sahili konuklarını bekliyor

Akbük Sahili konuklarını bekliyor Muğla'nın günübirlik tatil koylarından Akbük koyundaki işletmeler 1 Haziran'da başlayacak turizm sezonu için hazırlıklarını tamamladı.

30.05.2020 19:35 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:40

Akbük Sahili konuklarını bekliyor

Muğla'nın günübirlik tatil koylarından Akbük koyundaki işletmeler 1 Haziran'da başlayacak turizm sezonu için hazırlıklarını tamamladı.

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı günübirlik tatilcilerin gözde mekanı Akbük koyu turizm sezonu için hazırlıklarını tamamladı.

Koyda bulunan restoran müşterileri için sosyal mesafe kuralını ön plana alarak masa ve sandalyelerini yeniden düzenledi. Akbük koyundaki şezlong ve şemsiyeler de yeni normal hayat ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre düzenlenirken, şezlonglar arası metre ile ölçülerek yeniden yerleştirildi.

Akbük koyunda işletmecilik yapan Öner Altaş, işletme ve sahili Bakanlık tarafından belirlenen kriterlere göre düzenlediklerini belirterek, "Kovid-19 salgını sebebiyle yaklaşık 3 aydır çoğu yer gibi plajlar ve restorantlar kapalı durumda. 1 Haziran Pazartesi itibari ile tekrar açılacak. Biz bu doğrultuda hazırlıklarımızı tamamladık. Şezlonglar arasındaki mesafe 1,5 metre, masalar arası 1,5 metre ve sandalyeler arası 60 santim olmak üzere mesafelerimizi ayarladık. Servis ekipmanları ve mutfak ve diğer alanlarda dezenfekte işlemlerini tamamladık. Servis ürünlerinde tek kullanımlık ürünleri tercih edeceğiz. Bunun dışında tatilcilerimizden bazı beklentilerimiz var. Onların sosyal mesafe kurallarını uymalarını hepimiz için istiyoruz. Akbük artık sezona hazır" dedi.

Akbük Sahili konuklarını bekliyor

Kaynak: İHA

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