Akbaşoğlu - Yeni anayasa çalışmaları
22.02.2021 17:54 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:11
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun basın açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun basın açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden