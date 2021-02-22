Akbaşoğlu - Yeni anayasa çalışmaları
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Akbaşoğlu - Yeni anayasa çalışmaları

22.02.2021 17:54 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:11

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun basın açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun basın açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)

Akbaşoğlu - Yeni anayasa çalışmaları
Akbaşoğlu - Yeni anayasa çalışmaları
Akbaşoğlu - Yeni anayasa çalışmaları
Akbaşoğlu - Yeni anayasa çalışmaları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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