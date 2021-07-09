Akbank müşterilerine ait bilgilerin 5 bin dolar karşılığında internette satıldığı iddiası

Twitter'da Akbank müşterilerine ait bilgilerin 5 bin dolar karşılığında internette satıldığı iddia edildi. Sosyal medya üzerinden Akbank müşterilerine ait olduğu öne sürülen görseller paylaşılırken, Akbank yetkilileri tarafından yapılan açıklamada iddialar yalanlandı.

Akbank'ta sistem çökmüş ve müşteriler 2 gün boyunca hiçbir işlem yapamamıştı. Para çekemeyen, para transferi yapamayan, ödeme yapamayan vatandaşlar mağdur olmuştu. Sosyal medya üzerinden yapılan bazı paylaşımlarda banka müşterilerine ait bilgilerin 5 bin dolar karşılığında internette satıldığı iddia edilmişti.

''MÜŞTERİ VERİLERİ GÜVENDE''

2 günlük krizin ardından işlemlerin normale dönmesiyle Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil'den ilk açıklama geldi. Binbaşgil, siber saldırı iddialarını yalanlayarak, müşterilerin kişisel verilerinin güvende olduğunu söyledi.

''ANA BİLGİSAYARDAKİ TEKNİK ARIZADAN KAYNAKLANDI''

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil'in açıklaması şöyle:

Öncelikle geçtiğimiz iki gün boyunca sizlere yaşattığımız olumsuz deneyimden dolayı içtenlikle özür diler ve sabrınız için teşekkür ederim. 6 Temmuz 2021'de başlayan bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklı kesintiler, ilgili birimlerimizin ve teknoloji iş ortaklarımızın yoğun çalışmaları neticesinde 7 Temmuz 2021 akşamı giderilmiştir.O günden bu yana tüm sistemlerimiz sorunsuz olarak müşterilerimize hizmet vermektedir. Teknoloji, bankamız stratejilerinin odak noktasında yer alan ve önemli yatırımlar yaptığımız bir konudur. Temel bankacılık uygulamamız dünyada birçok büyük bankada kullanılan IBM Mainframe sistemi üzerinde çalışmaktadır. Bankamızda, birbiri ile yedekli ve senkronize çalışan iki ana sistem (teknik terimi ile aktif-aktif) ile İzmir'de bulunan ikincil veri merkezinden oluşan üçlü bir yedeklilik yapımız bulunmaktadır. Söz konusu ikili ana sistemin çalıştığı ve 2020 yılında devreye aldığımız Akbank Veri Merkezimiz Tier-3 diye bilinen uluslararası yüksek standarda sahiptir.

SÜRECİ ADIM ADIM ANLATTI

Tüm bu yüksek teknolojimize rağmen yaşadığımız talihsiz süreci sizlerle şeffaflıkla paylaşmak isterim: