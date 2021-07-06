Akbank çöktü mü? Akbank'a neden girilmiyor? Akbank internet bankacılığına giremiyorum! Akbank'ta neler oluyor?

2019 yılında "Mükemmellik Ödülleri" kapsamında "Dünyanın En İyi Dijital Bankası" seçilen Akbank'a giriş sağlanamıyor. Peki, Akbank çöktü mü? Akbank'a neden girilmiyor? Akbank internet bankacılığı! Akbank müşteri!