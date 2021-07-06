Akbank çöktü mü? Akbank'a neden girilmiyor? Akbank internet bankacılığına giremiyorum! Akbank'ta neler oluyor?
2019 yılında "Mükemmellik Ödülleri" kapsamında "Dünyanın En İyi Dijital Bankası" seçilen Akbank'a giriş sağlanamıyor. Peki, Akbank çöktü mü? Akbank'a neden girilmiyor? Akbank internet bankacılığı! Akbank müşteri!
Akbank müşteriler bankanın hiçbir sistemine ulaşamıyor. Bankanın mobil işlemleri, kredi kartı pos cihazları ve şubeler arasındaki sistemi çalışmıyor. Akbank müşteri hizmetleri! Akbank internet!
AKBANK ÇÖKTÜ MÜ?
Yaşanan gelişme üzerine siber saldırı iddiaları ortaya atılırken bankadan konu hakkında bir açıklama geldi. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.