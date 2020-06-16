Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, meclis toplantısında eleştirilere cevap verirken, "Önümüzdeki dönem için ben kendi adıma söz veriyorum, hizmetler bu yılın hizmetleri gibi olmayacaktır, bu süreç içerisinde sadece elimizdeki olanakları eksik bir takım işlerin tamamlanmasına kullandık...

Akay:
16.06.2020 08:46 | Son Güncelleme: 16.06.2020 08:50

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, meclis toplantısında eleştirilere cevap verirken, "Önümüzdeki dönem için ben kendi adıma söz veriyorum, hizmetler bu yılın hizmetleri gibi olmayacaktır, bu süreç içerisinde sadece elimizdeki olanakları eksik bir takım işlerin tamamlanmasına kullandık ama önümüzdeki dönem farklı olacak" dedi.

Seyhan Belediye Meclisi, Başkan Akif Kemal Akay, katipler Duygu Ayçe Atikaslan ve Gülcan Bingöl tarafından açıldı. Gündemin 16. maddesinde görüşülen Mali Yıl Kesin Hesabı üzerinde ilk sözü alan MHP'li Şehmus Uçar, komisyonda bu konu görüşülürken bir çok müdürü göremediklerini belirterek, "Buraya gelmeyen müdürler sadece meclis üyelerine saygısızlık yapmamışlardır. Aynı zamanda belediye başkanı tarafından atanan bu insanlar belediye başkanına da saygısızlık yapmışlardır" dedi.

AK Parti'li Ali Coşkun ise kısa bir değerlendirme yapacağını belirterek, "Gönül isterdi ki bu 15 ay içerisinde ve bugün burada yeni başlayan projeler, devam eden projelerin daha verimli olması ya da ilçemizin gelişimine katkı yapacak fikirler üzerine konuşuyor olabilseydik. Fakat ne yazık ki mümkün değil. Bu yüzden bu kısa değerlendirmeyi sizlerin ve Seyhanlı hemşehrilerimizin vicdanına bırakıyorum. Hepimizin yaşayarak müşahede ettiği mevcut durum ve önümüze konulan gerek faaliyet raporu gerekse mali yılı kesin hesap raporu ilçemizin iyi yönetilemediğini, yönetimin acziyet içerisinde olduğunu ve bizlerin bu koltukların hakkını halkımız adına yeterince veremediğimizi açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Coşkun, Gaziantep Şahinbey Belediyesi hesapları ve yapılan hizmetleri ile Seyhan Belediyesinin hesaplarını karşılaştırarak örnekler verdi.

Eleştirilere cevap veren Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana ile Gaziantep arasında çok fark bulunduğunu, Fatma Şahin ile kendisinin arasında tecrübe açısından da fark olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönem daha farklı olmamız gerektiği konusunda bunun başarılacağını düşünüyorum. Bu elbirliğiyle olacak bir şeydir. Gaziantep'in arkasında hangi desteklerin olduğu, sadece siyasi partiyi kastetmiyorum hiçbir şekilde, çünkü tırnak içinde söylüyorum, Gaziantep'te herkes Anteplidir. Yani herkes Antep'in çıkarları doğrultusunda el birliği ile çalışmıştır. İlerlemesinin nedeni budur. Önümüzdeki dönem için ben kendi adıma söz veriyorum, hizmetler bu yılın hizmetleri gibi olmayacaktır, bu süreç içerisinde sadece elimizdeki olanakları eksik bir takım işlerin tamamlanmasına kullandık ama önümüzdeki dönem farklı olacak. Bunda bütün meclis üyesi arkadaşlarımın bütün kurumların siyasi arkadaşlarımızın da desteğiyle önümüzdeki dönem çok daha farklı olacak" dedi.

Daha sonra oylamaya geçildi. MHP'li Şehmus Uçar'ın komisyonda bazı müdürlüklerin hesapları ile ilgili koyduğu şerhle birlikte oylanması teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin son maddesinde ise 2019 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Yapılan konuşmalardan sonra faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Seyhan Belediyesi çalışmalarına 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 17.00'de devam edecek. - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu Haber
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak Haber
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı Haber
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu
Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Erdoğan'ın masasındaki Ayasofya anketi! CHP'lilerin yüzde 40'ı olumlu bakıyor
Erdoğan'ın masasındaki Ayasofya anketi! CHP'lilerin yüzde 40'ı olumlu bakıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu
Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Fahrettin Koca Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Evgar Acun Ilıcalı Yasmin Erbil Şeyma Subaşı
Spor Okan Buruk Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Bursa Bingöl Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 09:48:57. #1.14#
title