Akaryakıt istasyonunda dehşet! zorla aracın bagajına sokup darp ettiler
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Akaryakıt istasyonunda dehşet! zorla aracın bagajına sokup darp ettiler

Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden bir akaryakıt istasyonuna gelen iki kişi, 5 şahıs tarafından önce darp edildi, ardından biri arabaya diğeri de zorla arabanın bagajına sokularak olay yerinden kaçırılmak istendi.

Akaryakıt istasyonunda dehşet! zorla aracın bagajına sokup darp ettiler
04.06.2020 14:02 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:32

Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden bir akaryakıt istasyonuna gelen iki kişi, 5 şahıs tarafından önce darp edildi, ardından biri arabaya diğeri de zorla arabanın bagajına sokularak olay yerinden kaçırılmak istendi. Bagajda darp ettikleri adam kaçmayı başarırken bir kişiyi ise zorla kendi araçlarına bindirip araçla birlikte bölgeden uzaklaştılar. Jandarma tarafından yakalanan 5 şüpheli tutuklanırken, olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Hatıplar Mahallesi D 400 kara yolu kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şahsın zorla otomobile bindirilerek kaçırılmaya çalışıldığı ihbarının alınması üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda çalışma başlatıldı. Antalya plakalı araç ile akaryakıt istasyonuna gelen E.Y. ve E.E. isimli şahısların, akaryakıt istasyonundayken olay yerine gelen Antalya plakalı başka bir otomobilden inen F.B., L.K. ve M.V. isimli şahıslar ile Denizli plakalı araç ile olay yerine gelen O.F. ve S.E. isimli şahıslar tarafından zorla bagaja sokulup darp edildiği, diğerinin de yine zor kullanılarak kendi otomobiline bindirilerek kaçırılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Aracın bagajına bindirildi

E.E. isimli şahsın otomobilin bagajına zorla bindirildiği, bagajdan inerek kaçtığı ve telefonu gasp edildiği belirlendi. E.Y. isimli şahsın ise otomobile zorla bindirilerek olay yerinden kaçırıldığı, darp edilerek Manavgat şehir merkezinde araçtan indirildiği ve kendi imkanları ile evine gittiği belirlendi.

Olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı değerlendirilirken, 5 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı ve Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Önce tek aracın geldiği akaryakıt istasyonuna daha sonra gelen biri kırmızı renkli iki araçtan inen şüpheliler, yakaladıkları bir kişiyle önce konuştular, ardından darp ederek zorla bagaja sokmaya çalıştılar. Bagajda 3 kişi tarafından darp edilen kişi şüphelilerin elinden kurtulmayı başarırken, bir diğer kişi de yine zorla kendi aracına bindirilip 3 araçla birlikte olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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