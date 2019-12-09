Akar: "YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur, bütün dünya bunu böyle bilecek"
Haberler » Güncel » Akar: "YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur, bütün dünya bunu böyle bilecek" - Haber

Akar: "YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur, bütün dünya bunu böyle bilecek"

AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

09.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:29
Akar:

AA Genel Yayın Yönetmeni 'nun soru sorması

Milli Savunma Bakanı 'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (3)

Akar: "YPG'nin 'dan hiçbir farkı yoktur. Bundan vazgeçmemiz söz konusu değildir. YPG teröristtir, bütün dünya bunu böyle bilecek."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Akar: "YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur, bütün dünya bunu böyle bilecek"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler