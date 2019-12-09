: Akar: "YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur, bütün dünya bunu böyle bilecek"

09.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:29

AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (3)

Akar: "YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Bundan vazgeçmemiz söz konusu değildir. YPG teröristtir, bütün dünya bunu böyle bilecek."

Kaynak: AA

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