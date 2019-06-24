Akar, CHP'yi ziyaret etti (2)
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı karşılaması ve tokalaşma Görüşmeden detaylar ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı karşılaması ve tokalaşma
Görüşmeden detaylar ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. (2)
Kaynak: AA
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