Akar, CHP'yi ziyaret etti (2)

Akar, CHP'yi ziyaret etti (2)

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı karşılaması ve tokalaşma Görüşmeden detaylar ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı karşılaması ve tokalaşma
Görüşmeden detaylar ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. (2)

Kaynak: AA
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