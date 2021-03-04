Akademisyen ve iş profesyonelleri 'Think Tank' toplantısında bir araya geldi
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Akademisyen ve iş profesyonelleri 'Think Tank' toplantısında bir araya geldi

04.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:46
Akademisyen ve iş profesyonelleri 'Think Tank' toplantısında bir araya geldi

Dünya Academy, tamamı akademisyen ve iş profesyonellerinden oluşan eğitmen kadrosu ile ilk 'Think Tank' toplantısını düzenledi.

Dünya Academy, tamamı akademisyen ve iş profesyonellerinden oluşan eğitmen kadrosu ile ilk 'Think Tank' toplantısını düzenledi. Dünya Eko A.Ş. CEO'su ve Dünya Academy Kurucusu Burcu Kösem'in moderatörlüğünde gerçekleşen buluşmada Türkiye'nin iş profesyonelleri ve eğitmenleri sohbet etti.

Dünya Academy'nin yaptığı açıklamaya göre:

"Dünya Academy'nin eğitmenleri için Dünya Academy Direktörü Evrim Sümengen ve Dünya Academy Eğitim Direktörü Kerim Biçer tarafından hazırlanan ve oyunlaştırma tekniği ile zenginleştirilmiş münazarada tüm katılımcılar çok eğlenirken aynı zamanda nokta atışı tespitler, bireysel ve toplumsal çözümler de ortaya konuldu. Salgın süreci ve devam eden karantinalar sebebiyle değişen eğitim modelinin detaylı bir şekilde tartışıldığı münazarada fikir alışverişinde bulunuldu."

"İLK THİNK TANK TOPLANTISI HİBRİT MODELLE GERÇEKLEŞTİ"

'Think Tank' toplantılarını gelenekselleştirmeyi amaçlayan ve ikincisi için şimdiden hazırlığa başlayan Dünya Academy, koronavirüs sebebiyle eğitmenlerini hibrit modelleme ile ağırladı. Nitelikli eğitime verdikleri önemin altını çizen Dünya Eko A.Ş. CEO'su Burcu Kösem, eğitime bütünsel bir bakış açısı getirerek Dünya Eko A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent önderliğinde Dünya Academy'e can verdiklerini, Academy çatısı altında çağa ayak uyduran, nadir, özgül eğitimler ve eğitmenler ile eğitim kurumlarının yanı sıra; Türkiye'nin önde gelen sanayi ve ticaret odaları ile derneklerine, sektör yöneticileri, profesyonelleri ve çalışanları ile bireylere eğitim ve danışmanlık hizmeti vermeyi hedeflediklerini belirtti.

"EĞİTİMLER FARKLI BRANŞLARDA VE EZBER BOZAN İÇERİKLERLE BAŞLADI"

Uzman profesyoneller ve akademisyenlerden oluşan eğitmen kadrosu ile eğitimlere başladıklarını söyleyen Kösem, "Basımevinden ajansa, yayıncılıktan e-ticarete kadar birçok alanda faaliyetlerini sürdüren Dünya Eko A.Ş. eğitim sektöründe de Dünya Academy ile yeni bir yolculuğa adım atıyor. Kökleri yarım asırlık deneyime dayanan Dünya Academy, alışılagelen eğitim sistemini dönüştürerek geliştirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlıyor" şeklinde konuştu.

Eğitmen ve danışmanlarının her birinin kendi alanlarında deneyimli, profesyonel kariyere ve derin bilgi birikimine sahip kişilerden oluştuğunu vurgulayan Kösem, "Satıştan kişisel gelişime, liderlikten ekonomiye, girişimcilikten finansa geniş yelpazeli eğitim seçenekleri ile birlikte beyin tabanlı eğitim, sıfır atık ve hayat manevraları gibi farklı başlıklarla bugüne kadar değinilmemiş konular ele alınıyor. Değişimde sürekliliği yakalayabilmek için bilgi ile çalışmayı ilke edinen Dünya Academy, öğrenmeyi öğrenen, teknolojiye hakim, sentezci, yenilikçi, farklı değerlere saygılı kişiler yetiştirmek için tüm süreci titizlikle yönetiyor" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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