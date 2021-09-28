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Akademik Başarıyı Artırma toplantısı düzenlendi

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Akademik Başarıyı Artırma toplantısı düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokullarda 'Akademik Başarıyı Arttırma' toplantıları düzenlendi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokullarda 'Akademik Başarıyı Arttırma' toplantıları düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Türk başkanlığında yapılan toplantılara ilçede görev yapan 8.sınıf branş öğretmenleri katıldı. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden son üç yılın LGS istatistik verileri değerlendirildi. İlçe Milli Eğitim Şube Müdür Mehmet Türk, toplantılarda branş öğretmenleriyle akademik başarıyı arttırma adına istişarelerde bulundu. Akademik başarıyı artırmaya yönelik toplantılarla ilgili İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Türk, "Geleceğimizin teminatı olan kıymetli evlatlarımızın, geleceğe daha sağlam adımlar atabilmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu konuda değerli öğretmenlerimize ve velilerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu bağlamda, tüm ortaokullarımızda akademik başarıyı arttırmaya yönelik komisyonlar oluşturuldu. Bu komisyonlarda 8.sınıf derslerine giren öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin aylık faaliyetlerini değerlendirecek. Ayrıca okullarımızda yürütülen rehberlik faaliyetlerin artırılması ve okul veli ilişkilerinin iyileştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapılacak" diye konuştu. - ADIYAMAN

Akademik Başarıyı Artırma toplantısı düzenlendi

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