Ak pelikanların gökyüzünde mest eden dansı
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Ak pelikanların gökyüzünde mest eden dansı

İhlas Haber Ajansı / SAMET DOĞRU - Haberler | Güncel

Ak pelikanların gökyüzünde mest eden dansı Binlerce ak pelikan gökyüzünde şov yaptı Ak pelikanların göç yolları ve konaklama yerleri arasında bulunan Bursa'nın Karacabey ilçesinin semaları kuşların dansına sahne oldu.

Ak pelikanların gökyüzünde mest eden dansı

Binlerce ak pelikan gökyüzünde şov yaptı

BURSA - Ak pelikanların göç yolları ve konaklama yerleri arasında bulunan Bursa'nın Karacabey ilçesinin semaları kuşların dansına sahne oldu. Uluaabat Gölü'nün üstünde toplanan binlerce pelikanın gökyüzü şovu havadan da görüntülendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinin kıyı kesimleri ve Uluabat Gölü havzasını her yıl binlerce ak pelikan ziyaret ediyor. Bahar aylarının gelmesiyle gökyüzünde güzel görüntüler oluşturan pelikanlar, tarlaların ve gölün üzerinde süzülerek güneşin keyfini çıkarıyor. Hava akımını yakalayan pelikanlar aynı anda yerden yüzlerce metre yükseklikte uçmanın zevkini yaşarken, kuşların görüntüsü izleyenleri de büyülüyor. Pelikanların eşsiz görüntüleri drone ile havadan da görüntülenirken, yaz boyunca misafir olacakları toprakları bir kez daha keşfettiler.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç'ın sadece leylekleriyle değil, tüm kuşlarıyla güzel olduğunu vurgulayarak, "Bu çerçevede Uluabat Gölü'nün kıyısındaki Eskikaraağaç Mahalle'mizdeki bu alanı doğal bir kuş cenneti olarak da geliştirmek istiyoruz. Az öncede gördüğünüz gibi pelikanların buradan uçuşunu keyifle izledik. Eskikaraağaç sadece leylekleriyle değil, farklı kuş ve canlı türleri ile de anılacaktır. Bizde Karacabey Belediyesi olarak çocuklarımıza, gençlerimize, vatandaşlarımıza, doğa ve hayvan sevgisini yerleştirmek için bu tür faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Ak pelikanların gökyüzünde mest eden dansı
Ak pelikanların gökyüzünde mest eden dansı
Ak pelikanların gökyüzünde mest eden dansı
Ak pelikanların gökyüzünde mest eden dansı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAMET DOĞRU

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