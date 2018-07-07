AK Partinin 27. Dönem Grup Başkanı Olan Mehmet Naci Bostancı Kimdir?

Daha önce Ak Parti Grup Başkan Vekili olan Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Ak Partinin 27. dönem Grup Başkanı oldu.

MEHMET NACİ BOSTANCI KİMDİR?

Mehmet Naci Bostancı, 2 Ağustos 1957 tarihinde Amasya'da dünyaya geldi. Babasının adı Osman, annesinin adı Elif'tir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Bölümünde tamamladı. Zaman gazetesi başta olmak üzere, "Türkiye Günlüğü, Birikim" gibi çeşitli yayınlarda çok sayıda makalesi yayınlandı. 17 kitabı ve çok sayıda makalesi vardır.

KÜLTÜR BAKANLIĞI MÜŞAVİRLİĞİ YAPTI

Bir süre ANAP eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a siyaset danışmanlığı yaptı. 1989-1991 yılları arasında "Kültür Bakanlığı Müşavirliği" görevlerinde bulundu. 1998-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanlığı yapan Bostancı, Ağustos 2008 itibariyle Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanlığına; 11 Mart 2009'da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığına getirildi. 10 Mart 2011'da dekanlık görevinden istifa ederek, 12 Haziran Seçimlerinde AK Parti'den Amasya milletvekili olarak meclise girdi.

Ayrıca Bostancı; "Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, Türkiye-Kazakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Genel Sekreteri" ve "Türkiye-İrlanda Parlamentolararası Dostluk Grubu" üyesidir.

Bostancı, sosyal değişme ve kimliksel dönüşüm, kitle iletişim teorileri, siyaset bilimi, siyaset tarihi, ikna kuramları, propaganda, ideoloji kuramı, kültürel dönüşüm konularında çalışmalar yapmaktadır.

Bostancı, 8 Ocak 2014 tarihinde TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı olarak göreve başladı. Aynı yıl Ak Parti Grup Başkanvekili seçildi. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Türk Grubu Üyeliği yapmaktadır.

İleri düzey İngilizce bilen Bostancı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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