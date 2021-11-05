AK Partili Yavuz'dan haberlerle ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "CHP'li milletvekiline ithamlarda bulunduktan sonra sunucu ile arasındaki diyalog gündem oldu" başlığıyla dün bazı medya organlarında yer alan haberler e ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz "Çok merak ediyorum, bizi yalanla suçlayıp iftira atanlar bir parça utanacak mı şimdi?" diye sordu.

Yavuz'un paylaşımları şöyle:

"Yasama çalışmaları kapsamında TBMM Adalet Komisyonu üyeleriyle yapmış olduğumuz ABD ziyaretini çarpıtan, AK Parti ve CHP vekillerini bile YSK üyesi gösteren, bunu açıklamak için sarfettiğim sözlerin üzerine bile mal bulmuş mağribi gibi atlayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Katıldığım bir canlı yayında amacı kurgu ve manipülasyon olanların alçaklığını anlatırken dedim ki "Bir resim var. Bu resimde CHP'li ve AK Partili milletvekilleri var. Ama birileri, resimdekileri YSK üyesi, beni de bu kişileri bilmem nereye götüren olarak lanse etti."

Yine dedim ki "Bu fotoğrafta bulunan CHP'li milletvekili bile adeta feveran etti. 'Yapmayın arkadaşlar siz Ali İhsan Yavuz'a vurayım derken beni de YSK üyesi yaptınız. Ayıptır günahtır' dedi. "Bu kişinin ismini de verebilirim ama vermiyorum" dediğim için sözüm ona bir kısım haber siteleri sanki öyle bir isim yok da ben uyduruyorum gibi bir algı oluşturmaya çalıştı.

"Bahse konu kişinin kendisi CHP 24.Dönem Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk"

Oysa benimkisi, ilgili kişinin canlı yayında ismini telaffuz etmeme, hassasiyetiydi. Ancak bahse konu kişinin kendisi CHP 24.Dönem Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk 15 Mayıs 2019'da sosyal medya hesabından bu konuya ilişkin durumu zaten açıklamış bulunuyor. Çok merak ediyorum, bizi yalanla suçlayıp iftira atanlar bir parça utanacak mı şimdi? Bu derece yalan bataklığı içinde debelenenlerin yüzü az da olsa kızaracak mı? Nerede o utanacak ve de kızaracak yüz. Keşke olsaydı." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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