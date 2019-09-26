AK Partili vekilin evinde intihar eden Nadira'nın ağabeyi: Olaydan beş dakika önce Şirin Ünal beni aradı

26.09.2019 10:33

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın Çankaya ilçesindeki ikametinde pazar günü meydana gelen ve milletvekilinin 23 yaşındaki Özbekistan vatandaşı çalışanı Nadira Kadirova'nın ölümüyle sonuçlanan intihar olayı ile ilgili Kadirova'nın ağabeyi konuştu.

Kardeşinin cenazesini çarşamba akşamı uçakla Özbekistan'a götürmek üzereyken RS FM'den Atilla Güner'in sorularını yanıtlayan Nadira Kadirova'nın ağabeyi Muhammed Ali, şunları anlattı:

Nadira Kadirova

GİTTİĞİMDE SİLAH ATEŞLENMİŞTİ

"Olay 23 Eylül'de 20:48'de gerçekleşti. Şirin Ünal beni aradı olaydan 5 dakika önce. Evde silahın kayıp olduğunu söyledi. Acaba (kardeşin silahı sana mı getirdi) diyecek sandım. Nadira'nın silahla kendini odaya kilitlediğini söyledi. O an birşeyler olduğunu anladım. Arkadan kızının sesi geliyordu odanın kapısına vuruyordu bağırıyordu. Telefon kapandı birden. Hemen taksiye atladım Çayyolu'ndaki eve gittim. Ama ben gittiğimde silah ateşlenmişti.

Dedim 'Kardeşim nerede?'. Polis hastanede olduğunu söyledi. Benim cebimde beş kuruş para yoktu. Şirin Bey, 'Sıktı kendine' dedi. Polis bana 50 lira verdi. Hastaneye geldim. 'Beni içeri sokun' dedim. Ben her şeyiyim onun, dedim. Babası onu bana emanet etti, dedim. Doktor geldi. Başın sağ olsun, dedi. O anda bittim ben. Doktorun ayağına yıkıldım."

"İLAÇ KULLANACAK BİR SIKINTISI YOKTU"

Muhammed Ali, kardeşinin Türkiye'de üniversite okuyup evlenmek istediğini, birçok hayali olduğunu anlattı:

"Kardeşimi ben çok iyi biliyorum. İlaç kullanacak bir durumu sıkıntısı yoktu. Kendini vuracak cesareti yoktu. 23 yaşında bir kız, silahı bulup alıp da şarjörü takıp vurmasının imkanı yok. Başına sıkmamış, sol göğüs kalbin biraz üstüne sıkılmış. Konsolosluk bana 'Kardeşinin biraz masrafı olacak' dedi. Şirin Ünal'ın şoförü 'Ben karşılayacağım' dedi. 1450 dolar Nadira için, 482 dolar da benim için bilet kesildi. Şu an yoldayız havalimanına gidiyoruz. Anneme 'öldü' diyemedim. 'Yoğun bakımda' dedim. Amcamı aradım 'Kardeşim gitti, melek göçtü' dedim. Nadira'nın çok umutları vardı. Türkiye vatandaşı olmak istiyordu. Türkiye'de üniversite okumak istiyordu. Özel dersler alıyordu. Üniversiteye hazırlanıyordu. 'Türkiye'de evleneceğim' diyordu. Çok umutları vardı bu hayatta."

Şirin Ünal

NADİRA, ARKADAŞINA NEYİ ANLATMAYA ÇALIŞTI?

Nadira Kadirova'nın AK Parti İstanbul Milletvekili emekli general Şirin Ünal'ın, Ankara'daki evinde bir yıldır çalıştığı öğrenildi. Özbek asıllı olan 23 yaşındaki Nadira Kadirova dün sabah Şirin Ünal'ın tabancasını kalbine dayayıp intihar etti.

Kadirova'nın olaydan 1 gün önce arkadaşı Leyla'ya "Çok kötü şeyler oluyor. Ben ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım? Ölmek istiyorum" dediği öğrenildi.

ÜNAL O SIRADA EVDEYDİ

AK Parti Milletvekili Şirin Ünal'ın evde bulunduğu sırada intiharın gerçekleştiği öğrenildi. Ünal, olayla ilgili konuşmak istemedi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde çalışan Nadira Kadirova isimli kadın, yakın arkadaşına "Çok kötü şeyler oluyor. Ben ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım?" dedikten sonra, Ünal'a ait ruhsatlı tabancayla canına kıymıştı. AK Parti Milletvekili Şirin Ünal'ın evde bulunduğu sırada intiharın gerçekleştiği öğrenildi.