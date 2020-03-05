AK Partili vekilin eli, CHP'li Engin Özkoç'a attığı yumruk nedeniyle üç yerden kırıldı
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AK Partili vekilin eli, CHP'li Engin Özkoç'a attığı yumruk nedeniyle üç yerden kırıldı

Meclis Genel Kurulu'ndaki oturumda CHP'li Engin Özkoç'a yumruk atan AK Partili İbrahim Halil Yıldız'ın eli üç yerden kırıldı. Olaydan sonra Yıldız, apar topar ameliyata alındı.

05.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:34
AK Partili vekilin eli, CHP'li Engin Özkoç'a attığı yumruk nedeniyle üç yerden kırıldı

Meclis'te dün İdlib görüşmeleri sırasında yaşanan kavgada, CHP'li 'a yumruk atan AK Partili 'ın elinin üç yerinden kırıldığı tespit edildi.

OTURUMDA ORTALIK KARIŞTI

'nda dün yapılan oturumda İdlib gerginliği yaşandı. AK Partili milletvekilleri ile CHP'li milletvekilleri kavga ederken, diğer milletvekilleri ise kavgayı ayırmaya çalıştı.

ATTIĞI YUMRUK NEDENİYLE ELİ KIRILDI

Kavga sırasında CHP milletvekili Engin Özkoç'un kafasına yumruk atan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın elinde üç parçalı kırık olduğu öğrenildi. Yıldız, ameliyata alındı.


Haber Videosu

: Engin Özkoç'a yumruk atan vekilin eli kırıldı
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