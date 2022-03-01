AK Partili Uygur: "Milletin iradesine karşı operasyon yapmaya niyeti olanlar bilsinler ki karşılarında 85 milyonu bulacaklardır"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, "Bu ülkede milletin iradesine karşı operasyon yapmaya niyeti olanlar bilsinler ki 15 Temmuz'da olduğu gibi karşılarında 85 milyonu bulacaklardır." dedi.

Uygur, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat sürecinin yaşandığı o yıllarda İstanbul Üniversitesinde başörtülü bir öğrenci olduğuna dikkati çekti. O dönem sıkıntılı günler yaşadığını aktaran Uygur, ikna odalarına alındıklarını ve okula başörtülü girilmeyeceğine dair zorla taahhütname imzalamak zorunda kaldıklarını vurguladı.

Uygur, "O günkü ikna odalarının mimarı Nur Serter adeta ödüllendirilircesine CHP tarafından milletvekili yaptırıldı." diye konuştu.

O günkü karanlık günlerin Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulan AK Parti hükümetleriyle sona erdiğini vurgulayan Uygur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulan AK Parti ile hak, demokrasi ve özgürlüklerin önündeki bütün engeller ortadan kalktı.

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bu millet 20 yıl boyunca da muhtıralara da darbelere de fırsat vermedi. Artık bu ülkede milletin iradesine karşı operasyon yapmaya niyeti olanlar bilsinler ki 15 Temmuz'da olduğu gibi karşılarında 85 milyonu bulacaklardır."