AK Partili Ülker: " Kırcami'de vatandaşımızın yanındayız"
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AK Partili Ülker: " Kırcami'de vatandaşımızın yanındayız"

17.12.2020 17:55 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:59
AK Partili Ülker: 'Kırcami'de vatandaşımızın yanındayız

AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker, Kırcami İmar Planı ile ilgili yargısal gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamasında, "30 yılı aşkın süredir plan bekleyen Kırcami'de vatandaşımızın yanındayız" dedi.

AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker, Kırcami İmar Planı ile ilgili yargısal gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamasında, "30 yılı aşkın süredir plan bekleyen Kırcami'de vatandaşımızın yanındayız" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Ülker, ilçe başkanı seçildikten sonra ilk iş olarak Kırcami'de yaşayan vatandaşları ve muhtarları ziyaretle başladığını belirterek, "Yargıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. AK Parti olarak biz; Kırcami sakinlerinin hak ve menfaatlerinin takipçisiyiz. AK Parti teşkilatları olarak, Muratpaşa Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesinde, Bakanlıklar düzeyinde ya da hukuki süreçte Kırcami Planı ve vatandaşımızın herhangi bir olumsuzluktan etkilenmemesi için İl başkanımız, milletvekillerimiz, Dışişleri Bakanımız ile birlikte yoğun bir çaba içinde olduğumuzu samimiyetle ifade etmek isterim" diye konuştu.

Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Kırcami, Fener ve Çağlayan mahallelerinde yaşayan vatandaşların 30 yılı aşkın süredir plansızlıktan dolayı çektikleri sıkıntıların sona ermesi gerektiğini belirten AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülker, "Vatandaşlarımızı ve muhtarlarımızı ziyaretlerimizde hükümetimiz olarak her zaman yanlarında olduğumuzu dile getirdik. Kırcami imar planı konusunda tüm yetki Muratpaşa ve Antalya Büyükşehir Belediyelerinde olduğunu da kamuoyuna tekrar hatırlatmak isterim. Yargısal süreçte ve konunun teknik boyutlarında Kırcami halkı için neler yapabileceğimizle ilgili teşkilatlarımız, il başkanımız ve milletvekillerimizle birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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