AK Partili Tuzla Belediyesi'nden grevdeki CHP'li belediyelere çöp göndermesi
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AK Partili Tuzla Belediyesi'nden grevdeki CHP'li belediyelere çöp göndermesi

27.02.2021 08:44 | Son Güncelleme: 27.02.2021 09:38

İstanbul'da CHP'li belediyelerin bir kısmında başlayan grev furyası şu an Maltepe ile devam ediyor. Maltepe sokakları çöp yığınlarına teslim olurken, AK Partili Tuzla Belediyesi ise bu durumu, personelinin çalıştığı anlarından oluşan bir video paylaşıp "Heykeli dikilecek insanlarsınız" notuyla tiye aldı.

CHP'li belediyelerden Bakırköy ve Kadıköy'de başlayan grev dalgasına Ataşehir, Kartal ve Maltepe'den sonra Beşiktaş Belediyesi işçileri de katıldı. Beşiktaş'ta işçiler 15 Mart'ta uygulanmak üzere belediye binasına grev kararını astı.

MALTEPE'DE İŞÇİLER GREVE DEVAM EDİYOR

Kadıköy'den sonra greve başlayan Maltepe Belediyesi'nde ise işçilerin bekleyişi devam ediyor. DİSK/Genel İş Sendikası'na bağlı bin 500 işçi, haklarını alana kadar greve devam edeceklerini söyledi. Geçim sıkıntısı yaşadıklarını, belediyenin haklarını vermesini talep ettiklerini belirten işçiler, Kadıköy Belediyesi işçilerine verilen ücretin aynısını istediklerini vurguladı. İlçeden gelen görüntülerde ise Maltepe sokaklarında çöp yığınları görülüyor.

AK Partili Tuzla Belediyesi'nden grevdeki CHP'li belediyelere çöp göndermesi

"HEYKEL DİKİLECEK İNSANLARSINIZ"

İstanbul'da CHP'li birçok belediye çalışanlarının greve gitmesi sonrası AK Partili Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya platformu Twitter üzerinden esprili bir video ile paylaşarak CHP'li rakiplerine gönderme yaptı. Başkan Yazıcı, Tuzla sokaklarında temizlik yapan personelin videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Heykeli dikilecek insanlarınız" dedi. Paylaşım, sosyal medyada geniş yankı buldu.

AK Partili Tuzla Belediyesi'nden grevdeki CHP'li belediyelere çöp göndermesi

Videoda, Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminden akıllarda kalan müzik eşliğinde temizlik yapan personelin görüntüleri yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları videoya ilgi göstererek onlarca yorum yaptı.

AK Partili Tuzla Belediyesi'nden grevdeki CHP'li belediyelere çöp göndermesi
Haber Yorumları (6)
YYZ: Şad, i Yazıcı Tuzla''yı İstanbul''un en güzel ilçesi haline getirdi. Çalışkan bir insan.
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FIRSAT 3 VE SON..: DEVAM- Siz hç duydunuzmu bilmemne belediyesi Zabıtalarının ve ya başka bir departmanında çalışanlarının Grev ilan ettiğini, duyamaz, duymazsınız, oralarda oturan, çalışanların çoğunluğunu temsil ettikleri Parti nin elemanlarından oluşur ama ya Çöp işinde çalışanlar öylemidir. Onlar bir sonraki seçime yatırım yada kendilerini işe alacaklara oy atan söz verilmiş kişilerdir. Demekki neymiş, Çöp cüsü çalışmayan belediye bitmiş demektir, şimdi Troller mal bulmuş magribi gibi saldırın, Hucuuum
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ŞOK: Ulan sizin koltk için yapabileceklerinizi görünce korkuyor insan!?!? Sanki 20 yıldır her şey putinin elindeydi..
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