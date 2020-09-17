AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu
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AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun ifadeleri üzerine kavga yaşandı. Çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Meclis oturumundaki kavga, İBB TV'nin kameralarına anbean yansıdı.

17.09.2020 17:17 | Son Güncelleme: 17.09.2020 17:36

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun İYİ Partili Ali Kıdık'la yaşadığı tartışma sonrası sarf ettiği "İspatlamazsan şerefsizsin" sözleri meclisi karıştırdı. Tevfik Göksu'nun sözleri sonrası tekme ve yumruklar havada uçuştu. Meclis oturumundaki kavga, İBB TV'nin kameralarına yansıdı.

"İSPATLAMAZSAN ŞEREFSİZSİN"

Göksu, önceki gün İYİ Partili İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız'a "internetçi arkadaş" diye hitap etmiş, polemik yaşanmıştı. İYİ Partili Ali Kıdık ise, Göksu'nun bu polemik sonrası gelip özür dilediğini ifade etti. Ancak Göksu, özür dilemediğini açıklayarak Kıdık'a "İspatlamazsan şerefsizsin" dedi. Bu sözler üzerine mecliste tekmeli yumruklu kavga çıktı.

AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu
AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu

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