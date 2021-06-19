AK Partili Sarıeroğlu Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu
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AK Partili Sarıeroğlu Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

AK Partili Sarıeroğlu Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Kırşehir'de esnafı ziyaret ederek kadın girişimcilerle görüştü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Kırşehir'de esnafı ziyaret ederek kadın girişimcilerle görüştü.

Merkez Ahi Çarşısı ve çevresindeki iş yerlerini gezerek esnafın taleplerini dinleyen Sarıeroğlu, yakındaki Ahi Evran Külliyesi'nde bulunan Ahi Evran Veli türbesinde dua etti.

Külliyede vatandaşlarla sohbet eden ve maske dağıtan Sarıeroğlu, kadın girişimcilerin kurduğu Yeşil Beyaz Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Deri işlemesi ürünleri inceleyen ve kadınların yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alan Sarıeroğlu, Kadın Emek Pazarı ziyaretinde de alışveriş yaparak üretici kadınlara katkıda bulundu.

Daha sonra Kırşehir Huzurevi'ne geçen Sarıeroğlu, burada yaşlılar için düzenlenen Babalar Günü etkinliğine katıldı.

Yaşlılarla pasta kesen ve hediye takdim eden Sarıeroğlu, onların "Babalar Günü"nü kutladı.

Memur-Sen Kırşehir Temsilciliğinde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Sarıeroğlu, şehit Piyade Er Sait Ülker'in ailesine ziyarette bulundu.

STK buluşması ve şehit ailesi ziyareti basına kapalı gerçekleşti.

Sarıeroğlu'na ziyaretlerinde AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti MKYK Üyesi ve Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve partililer eşlik etti.

AK Partili Sarıeroğlu Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu
AK Partili Sarıeroğlu Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu
AK Partili Sarıeroğlu Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu
AK Partili Sarıeroğlu Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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