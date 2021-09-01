AK Partili Şahin Tin, AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) devletin güçlü yardım ve şefkat eli olduğunu söyledi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) devletin güçlü yardım ve şefkat eli olduğunu söyledi.

AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz'i ziyaret eden Milletvekili Tin, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Deprem, sel, yangın ve benzeri gibi doğal afetlere hızlı müdahalenin hem can kaybının önlenmesi hem de yaraların süratle sarılmasına imkan tanıdığını ifade eden Tin, şunları kaydetti:

"Bu anlamda AFAD, çok önemli ve kritik bir görevi bihakkın yerine getiriyor. Denizli AFAD da en son Acıpayam, Bozkurt, Çardak ilçelerimizde yaşanan depremlerin izlerini silmek için süratle harekete geçti, çalışmalar yaptı. Gerek vatandaşlarımızın yaralarının sarılması, gerekse yaşamlarının normale dönmesi için ihtiyaç olan araç, gereç, konteyner, gıda ve nakdi taleplerinin karşılanması gibi konularda önemli adımlar attı. Zamanla yarışılarak alınan tedbirler ve yapılan işler sayesinde en kısa sürede yaralar sarıldı. Kısacası AFAD Devletimizin güçlü yardım ve şefkatli eli oldu. Ayrıca vatandaşlarımıza en zor zamanda dostluk ve yarenlik etti."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu