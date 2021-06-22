AK Partili Ödünç, 2022 TEKNOFEST'in Bursa'da yapılmasını istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Partili Ödünç, 2022 TEKNOFEST'in Bursa'da yapılmasını istedi

AK Partili Ödünç, 2022 TEKNOFEST'in Bursa'da yapılmasını istedi
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, 2022 TEKNOFEST'in Bursa'da yapılmasını istediklerini söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, 2022 TEKNOFEST'in Bursa'da yapılmasını istediklerini söyledi.

Ödünç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının organizasyonunda, milli teknolojinin geliştirilmesi için faaliyet gösteren birçok kuruluşun katkısıyla düzenlendiğini dile getirdi.

Son yıllarda atılan adımlarla Türk havacılık ve uzay sanayisinin hızla büyüdüğünü ve geliştiğini ifade eden Ödünç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da milli ve yerli her projeyi sonuna kadar desteklediğini kaydetti.

Ödünç, TEKNOFEST 2021'de "Savaşan İHA ve İHA" kategorisindeki yarışmaların 6-18 Eylül'de Bursa'nın ev sahipliğinde yapılacağını belirterek, Bursa'nın teknolojik alt yapısı itibarıyla Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu vurguladı.

Şehrin ürettiği teknolojik ürünlerle bunu kanıtladığını ifade eden Ödünç, "Bursa Teknik Üniversitesi, GUHEM ve Ulutek Teknopark ile birlikte payitaht Bursamız tarihi, kimliği ve modern şehircilik birikimi ile düzenlenecek olan TEKNOFEST 2022 için oldukça iddialıdır." diye konuştu.

Ödünç, 2022 TEKNOFEST'in Bursa'nın ev sahipliğinde yapılması için gerekli müracaatların gerçekleştirildiğini ve ilin teknoloji üssü haline gelmesini istediklerini belirterek, "2022 TEKNOFEST'in Bursa'mızda yapılmasını arzu ediyoruz. Payitaht Bursa'ya TEKNOFEST 2022 yakışır." dedi.

AK Partili Ödünç, 2022 TEKNOFEST'in Bursa'da yapılmasını istedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

AK Parti'nin ilçe toplantısında Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi! Skandal fotoğraflara tepki yağdı
AK Parti'nin ilçe toplantısında Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi! Skandal fotoğraflara tepki yağdı
İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ: 26 Ağustos'ta partimizi kuruyoruz
İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ: 26 Ağustos'ta partimizi kuruyoruz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Tolga Yüce Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Şenol Güneş Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Partili Ödünç, 2022 TEKNOFEST'in Bursa'da yapılmasını istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 17:43:34. #1.15#

title