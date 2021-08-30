AK Partili Milletvekili Kavuncu: "Komşuluk ilişkilerimiz, Cumhurbaşkanımız liderliğinde devam edecektir"
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AK Partili Milletvekili Kavuncu: "Komşuluk ilişkilerimiz, Cumhurbaşkanımız liderliğinde devam edecektir"

AK Partili Milletvekili Kavuncu: 'Komşuluk ilişkilerimiz, Cumhurbaşkanımız liderliğinde devam edecektir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Karadağ Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu, "Türkiye'nin tecrübesi ve desteği ile Bosna Hersek ve Karadağ'da istikrarın devamı, barış ve huzurun hakim olması, müreffeh bir Balkanlar için iyi komşuluk ilişkilerimiz ve bölgesel...

AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Karadağ Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu, "Türkiye'nin tecrübesi ve desteği ile Bosna Hersek ve Karadağ'da istikrarın devamı, barış ve huzurun hakim olması, müreffeh bir Balkanlar için iyi komşuluk ilişkilerimiz ve bölgesel işbirliğine yaptığımız katkılar Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde artarak devam edecektir" dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Karadağ Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ve Karadağ ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Tarihi anlara şahitlik ettik"

Ülkeler arasındaki iyi ilişkilerin daha üst düzeye çıkarılması için istişarelerin yapıldığı tarihi anlara şahitlik ettiklerini ifade eden Kavuncu, "Cumhurbaşkanımız, Bosna Hersek başkenti Saraybosna da Başkanlık Konseyi üyeleriyle baş başa görüşmeler gerçekleştirdi. Diplomatik görüşmelerin yanı sıra Cumhurbaşkanımız liderliğindeki heyetimiz gönül coğrafyamızda farklı temas ve ziyaretlerde bulundu. Bosna Hersek Saraybosna'da Aliya İzzet Begoviç'in Kovaçi Şehitliği'nde bulunan kabri ziyaret edildi. Restorasyonu tamamlanan Saraybosna'daki tarihi Başçarşı Camii'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Görüşmelerin ikinci gününde, bizimde Türkiye Karadağ Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı olduğumuz Karadağ da, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı Karadağ Cumhurbaşkanı ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdikten sonra Karadağ meclis başkanını ve başbakanı beraberlerindeki heyetle ayrı ayrı kabul etti" dedi.

"Uluslararası gelişmelerle ilgili değerlendirme ve istişarelerde bulunuldu"

Görüşmede, ekonomik ve ticari faaliyetlerin değerlendirildiğini belirten Kavuncu, şunları kaydetti:

"Bizim de dahil olduğumuz heyetler arası görüşmelerde; tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımız olan kardeş ülkelerle iyi ilişkilerimiz, geniş alana yayılan ekonomik ve ticari faaliyetlerimiz değerlendirildi. Mevcut ortak projelerdeki son durum görüşülerek başta yatırım alanları hususlarındaki işbirliğimiz kapsamında önemli kararlar alındı. Balkanlar ve global düzeyde dünyada meydana gelen uluslararası gelişmelerle ilgili olarak değerlendirme ve istişarelerde bulunuldu. Karadağ Tuzi şehrinde bulunan Sultan Fatih döneminde inşa edilen Nizam Camii, Osmanlı şehitliği ve Fatih Mehmet Medresesi ziyaret edildi. Karadağın başkenti Potgoritsa caddelerinin Türkiye ve Karadağ bayrakları ile donatıldığı, halkın büyük bir sevgiyle karşıladıkları, dost, kardeş, müttefik Karadağ'a Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdikleri bu ilk ziyaretleriyle iyi durumdaki ilişkilerimiz, her alanda çok daha üst seviyelere taşınarak daha da güçlenecektir."

"Komşuluk ilişkilerimiz, Cumhurbaşkanımız liderliğinde devam edecektir"

Kavuncu, "Ülkelerimizin güçlü dostluğu bölgesel meselelerin çözümünde büyük bir potansiyeli de beraberinde getirmektedir. Türkiye'nin tecrübesi ve desteği ile Bosna Hersek ve Karadağ'da istikrarın devamı, barış ve huzurun hakim olması, müreffeh bir Balkanlar için iyi komşuluk ilişkilerimiz ve bölgesel işbirliğine yaptığımız katkılar Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde artarak devam edecektir. Bosna Hersek ve Karadağ'da yapılan görüşmeler ve Cumhurbaşkanımızın bölge halkı tarafından yakinen şahitlik ettiğimiz, sevgi seli ile karşılanması ve kucaklaşması, Balkanlar ile kurduğumuz güçlü bağların nişanesi ve Türkiye'nin sadece Türkiye'den ibaret olmadığının en bariz göstergesidir. Ortak tarih ve kültürü paylaştığımız kardeşlerimizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı heyetimizi büyük bir coşkuyla karşılayarak göstermiş oldukları sevgi ve ilgiden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Görüşmelerin ve alınan kararların ülkelerimize ve halklarına hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadesini kullandı. - ÇORUM

AK Partili Milletvekili Kavuncu: 'Komşuluk ilişkilerimiz, Cumhurbaşkanımız liderliğinde devam edecektir'
AK Partili Milletvekili Kavuncu: 'Komşuluk ilişkilerimiz, Cumhurbaşkanımız liderliğinde devam edecektir'
AK Partili Milletvekili Kavuncu: 'Komşuluk ilişkilerimiz, Cumhurbaşkanımız liderliğinde devam edecektir'
AK Partili Milletvekili Kavuncu: 'Komşuluk ilişkilerimiz, Cumhurbaşkanımız liderliğinde devam edecektir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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AK Partili Milletvekili Kavuncu: "Komşuluk ilişkilerimiz, Cumhurbaşkanımız liderliğinde devam edecektir" - Haberler
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