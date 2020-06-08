AK Partili Milletvekili Can: "O alçak FETÖ beni tehdit etmiştir, dik durdum"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Partili Milletvekili Can: "O alçak FETÖ beni tehdit etmiştir, dik durdum"

AK Partili Milletvekili Can: "O alçak FETÖ beni tehdit etmiştir, dik durdum" Ramazan Can gündemi değerlendirdi AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can: "Bize silah getirin.

08.06.2020 16:22 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:27

AK Partili Milletvekili Can: "O alçak FETÖ beni tehdit etmiştir, dik durdum"

Ramazan Can gündemi değerlendirdi

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can:

"Bize silah getirin. Tabanca var dediler. Bırakın tabancayı bize G-3 getirin dedik. MP-5 getirin dedik"

"Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik beraberliği için, milletimizin bekası için, bağımsız bir Türkiye için Cumhur İttifakı ile beraber bütün engelleri yıkacağız"

"Anayasa değişikliğinde HDP ve CHP milletvekilleri efeleniyordu"

KIRIKKALE - AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, 17-25 Aralık'ta Fetullahçı Terör Örgütü tarafından tehdit edildiğini belirterek, "Benim FETÖ ile mücadelemi herkes bilir. 17-25 Aralık'ta HSYK yapılanması anlamında Anayasa Yargı Paketi anlamında bu kardeşiniz birinci imza sahibidir. O alçak FETÖ beni tehdit etmiştir. Ama biz dik durmuşuzdur" dedi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, partisinin il teşkilat binasında genel değerlendirme toplantısı düzenledi. Burada kendisine yöneltilen sorular üzerine Milletvekili Can, "15 Temmuz gecesi birileri sıvışırken biz o bombaların altındaydık. Bu kardeşiniz Kırıkkale milletvekili olarak tarih yazdı. O gece denildi ki 'FETÖ askerleri buraya inecek, uçaklar inecek, burada milletvekillerini teslim alacaklar' dediler. Bu kardeşiniz dedi ki 'biz teslim olmayız, bize silah getirin.' 'Tabanca var' dediler. 'Bırakın tabancayı bize G3, MP5 getirin' dedik" ifadelerini kullandı.

"Yerli ve milli bir liderimiz var"

15 Temmuz gecesi TBMM'deki çekilen fotoğrafının demokrasi fotoğrafı ödülünü aldığını hatırlatan Can, şunları kaydetti:

"Biz 15 Temmuz'da mangal gibi yürek vardı bu kardeşiniz o bombalar altında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna gitti. Oradaki bu kardeşinizin fotoğrafı demokrasi ödülü aldı. Cumhurbaşkanımızın emrinde olacağız. Yerli ve milli bir liderimiz var. Allah'a hamdolsun onunla beraberiz. Birileri dağdan emir alırken bu kardeşiniz dedi ki 'biz dağdan değil, Tayyip Erdoğan'dan emir alıyoruz' dedik. Birileri dedi ki 'siz talimat alıyorsunuz' dedi. Biz de 'seve seve alıyoruz' dedik.

"O alçak FETÖ beni tehdit etmiştir"

FETÖ'nün kendisini tehdit ettiğini dile getiren Ramazan Can, "Benim FETÖ ile mücadelemi herkes bilir. 17-25 Aralık'ta HSYK yapılanması anlamında Anayasa Yargı Paketi anlamında bu kardeşiniz birinci imza sahibidir. O alçak FETÖ beni tehdit etmiştir. Ben bunları bile söylememişimdir. Ama biz dik durmuşuzdur. Bunu CNN'deki canlı yayında da görmüşsünüzdür. Orada da biz gerekenleri söylemişizdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik beraberliği için, milletimizin bekası için, bağımsız bir Türkiye için Cumhur İttifakı ile beraber bütün engelleri yıkacağız. Allah'a hamdolsun. Yıkmaya da devam edeceğiz. Birileri şehit cenazesine giderek tavrını ortaya korken, birileri PKK'nın cenazesine gidiyor. Şehit cenazesine giden milletvekili ile PKK cenazesine giden milletvekilini de ayırt etmemiz lazım" şeklinde konuştu.

"Anayasa değişikliğinde HDP ve CHP milletvekilleri efeleniyordu"

Vekilliği düşürülen 3 isme de değinen Can, "Bu milletvekillerinin kesinleşmiş bir yargı kararı var. Yerel mahkeme, istinaf ve yargıtay kesinleştikten sonra diyor ki Anayasa 84, iç tüzük 136. 'Hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olan milletvekili, kesinleşti ise bu karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu karar okur, bilgi verir.' Biz orada rutin bir görevi yaptık. Biz milletvekili düşürmedik. Anayasa değişikliğinde HDP milletvekilleri efeleniyordu. CHP milletvekilleri efeleniyordu. 'Kaldırın bizim dokunulmazlığımızı, yaramız mı var, siz de sıkıntıya girersiniz, iktidar milletvekilleri sıkıntıya girer' diyenler gördüler. Ama onlar kendileri istedi. Efelendi anayasaya değişikliğine koyduk. Bugün onların söz söyleme hakkı yok" dedi.

AK Partili Milletvekili Can: 'O alçak FETÖ beni tehdit etmiştir, dik durdum'

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor Haber
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor Haber
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Haber
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır Haber
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Kadınların fotoğraflarını gizlice çekip sosyal medyada paylaşan şahıs aranıyor
Kadınların fotoğraflarını gizlice çekip sosyal medyada paylaşan şahıs aranıyor
Kağıt toplayıcı erkek çocuğu istismar eden zanlı, esnafın dikkatinden kaçamadı
Kağıt toplayıcı erkek çocuğu istismar eden zanlı, esnafın dikkatinden kaçamadı
Belediye binasının pompalı tüfekle basılması olayında Kaymakamlık, Kaftancıoğlu'nu yalanladı
Belediye binasının pompalı tüfekle basılması olayında Kaymakamlık, Kaftancıoğlu'nu yalanladı
Son Dakika: 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Son Dakika: "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
İstanbul'da olaylı gece! Cinnet getiren kadın kocasını bıçakladı, çocuğunu 11'nci kattan atmak istedi
İstanbul'da olaylı gece! Cinnet getiren kadın kocasını bıçakladı, çocuğunu 11'nci kattan atmak istedi
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
İlber Ortaylı, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Ayasofya'nın cami yapılması planına karşı çıktı
İlber Ortaylı, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Ayasofya'nın cami yapılması planına karşı çıktı
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Son dakika: Boşandığı eşini ayağından vurup 5 çocukla rehin alan eski eşi, polis ekipleri ikna etti
Son dakika: Boşandığı eşini ayağından vurup 5 çocukla rehin alan eski eşi, polis ekipleri ikna etti
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya literatürüne bildirilecek
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya...
Eğlence merkezinin otoparkında düzenlenen 'Araç partisi'nde sosyal mesafe hiçe sayıldı
Eğlence merkezinin otoparkında düzenlenen 'Araç partisi'nde sosyal mesafe hiçe sayıldı
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Leyla Güven Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Şeyma Subaşı Beyazıt Öztürk
Spor Ali Koç Semih Özsoy Bülent Uygun Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Ateş Kadın Çocuk Haziran
Şu an buradasınız: AK Partili Milletvekili Can: "O alçak FETÖ beni tehdit etmiştir, dik durdum" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 16:28:16. #1.15#
title